Harga Tiket Persib Bandung vs Persijap Jepara, Bobotoh Berpeluang Saksikan Pangeran Biru Rayakan Juara di GBLA

JawaPos.com - Persib Bandung resmi merilis daftar harga tiket melawan Persijap Jepara dalam laga kandang terakhir sekaligus pekan terakhir Super League 2025/2026. Bobotoh pun berpeluang menyaksikan tim kebaanggaan mereka merayakan gelar juara untuk ketiga kalinya secara beruntun dalam pertandingan tersebut.

Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu (23/5/2026). Laga kandang terakhir Persib Bandung itu menjadi laga penutup musim yang sangat krusial.

Persib Bandung diambang sejarah baru dengan meraih gelar juara ketiga secara beruntun. Sebelumnya, tim berjuluk Pangeran Biru sukses meraih back-to-back juara pada musim 2023/2024 dan 2024/2025, menyamai rekor Bali United.

Persib Bandung saat ini sedang memimpin klasemen dengan koleksi 75 poin, sama seperti Borneo FC Samarinda yang mengekor di posisi kedua. Namun, Pangeran Biru unggul head-to-head atas Pesut Etam - julukan Borneo FC Samarinda - sehingga berhak memimpin jalur juara.

Dengan sengitnya persaingan gelar juara, maka Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda tidak boleh terpeleset di dua laga tersisa. Jika keduanya kompak menyapu bersih kemenangan hingga pekan terakhir, Pangeran Biru pun dipastikan akan keluar sebagai juaranya.

Jika skema seperti itu mulus hingga akhir musim, maka Persib Bandung bakal merayakan gelar juara ketiga secara beruntunnya di GBLA. Tepatnya ketika menghadapi Persijap Jepara di pekan ke-34 alias pekan terakhir.

Momen bersejarah tersebut jelas tidak boleh dilewatkan Bobotoh. Mereka memiliki peluang melihat tim kebanggaannya menggoreskan tinta sejarah dalam sepak bola Indonesia.

Maka itu, Bobotoh tidak boleh melewatkan tiket yang sudah mulai dijual. Bobotoh sudah bisa mendapatkan tiket pertandingan kandang terakhir Persib Bandung kontra Persijap Jepara melalui PERSIB App. Adapun harga tiket termurah dibanderol sebesar Rp 205 ribu, sementara termahal Rp 555 ribu.