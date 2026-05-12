Persib Bandung Berpeluang Angkat Trofi di Pekan ke-33, Ini Skenario Lengkapnya!

JawaPos.com - Persib Bandung berada di ambang gelar juara Super League 2025/2026. Maung Bandung berpeluang memastikan trofi lebih cepat pada pekan ke-33 apabila mampu meraih kemenangan saat bertandang ke markas PSM Makassar.

Persaingan papan atas musim ini memang berlangsung ketat hingga memasuki dua laga terakhir. Persib dan Borneo FC sama-sama mengoleksi 75 poin dari 32 pertandingan.

Namun, Persib masih berada di posisi teratas klasemen berkat keunggulan head to head atas Pesut Etam.

Situasi itu membuat peluang Persib untuk mengunci gelar masih terbuka lebar. Tim asuhan Bojan Hodak hanya perlu menjaga konsistensi di sisa pertandingan sambil berharap hasil kurang maksimal didapat rival terdekat mereka.

Pada pekan ke-33, Persib dijadwalkan menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5).

Laga tersebut diprediksi berlangsung panas karena PSM dikenal cukup tangguh ketika bermain di kandang sendiri.

Di saat bersamaan, Borneo FC juga harus melakoni partai tandang menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini.

Pertandingan itu menjadi sorotan karena hasil akhirnya bisa menentukan perebutan gelar juara musim ini.