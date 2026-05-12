Di Tangan Bojan Hodak, Bobotoh Makin Semringah! Tambah Durasi Kontrak 2 Tahun Bersama Persib

JawaPos.com - Persib Bandung di ambang gelar juara hattrick alias meraih tiga gelar beruntun di Liga Indonesia. Capaian impresif itu membuat manajemen Persib dikabarkan bersedia memberikan tambahan masa bakti kepada Bojan Hodak.

Lewat unggahan Tranfermarkt.co.id, masa depan Hoak bersama Pangeran Biru menemui titik terang.

Bahkan, menurut laporan jurnalis Italia Lorenzo Lepore, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak ini akan berlangsung pekan depan. Manajemen menyiapkan perpanjangan kontrak berdurasi dua tahun.

Unggahan itu memancing beragam reaksi komentar dari netizen.

"Kalo masi ada bojan,persija sama persebaya cuman pelengkap doang," ujar @zul***

"Bersama bojan hodak persib MELEDAK," tulis @zan***

"Beres dari persib, ngasih hatrick liga indonesia buat persib + minimal bawa persib final AFC champion league two, kalau timnas percaya sama coach BH kami ikhlas kehilangan coach BH," ungkap @nz_***

"Harus di perpanjang,masih mau melihat @persib melangkah jauh di ASIA bareng coach @bojanhodakluka," tutur @law***