Soal Rumor Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026, PSSI Beri Respons

Arya Sinulingga. (istimewa)
JawaPos.com - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, merespons rumor Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Meski begitu, Arya tidak menjawab rumor tersebut secara tegas.
Belakangan, Indonesia dirumorkan menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Ajang itu rencananya akan digelar pada September atau Oktober mendatang.
Meski agenda baru tersebut sudah diluncurkan oleh FIFA, tapi belum diketahui lokasi pertandingan tersebut akan digelar dimana. Indonesia pun dirumorkan menjadi salah satu tuan rumah untuk ajang tersebut.
Baca Juga:Kekecewaan Memuncak! Jakmania Desak Persija Jakarta Rombak Total Struktur, dari Presiden hingga Pemain
Menegnai rumor tersebut, PSSI tak menampik bahwa ada komunikasi yang terjalin dengan Sub-konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) dan FIFA terkait wacana tersebut. Namun, mereka masih menunggu keputusan resmi dari AFF atau FIFA.
"Belum. Ada pembahasan, salah satu pembahasannya ada ke sana lah,” kata Arya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (12/5/2026).
“Bisa jadi, makanya kita tunggu aja. Karena belum diumumkan kan, tunggu yang mengumumkan lah," sambungnya.
FIFA ASEAN Cup merupakan gebrakan baru yang dikeluarkan FIFA. Ajang tersebut berbeda dengan Piala AFF. Pembedanya adalah terdapat sejumlah negara di luar Asia Tenggara yang akan turut serta memanaskan kompetisi, yakni China, India, dan Hong Kong.
Turnamen ini terbagi dalam dua divisi. Divisi pertama disebut-sebut sebagai delapan tim dengan ranking FIFA paling baik, sedang divisi kedua sebaliknya. Nah, rumor yang beredar, Indonesia menjadi tuan rumah divisi pertama, Hong Kong penyelenggara divisi kedua.
Sementara, Timnas Indonesia akan berlaga terlebih dahulu di Piala AFF 2026 sebelum FIFA ASEAN Cup. Ajang bergengsi se-ASEAN itu akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatagng.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi