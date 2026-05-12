Andika Rachmansyah
Selasa, 12 Mei 2026 | 21.56 WIB

Soal Rumor Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026, PSSI Beri Respons

Arya Sinulingga. (istimewa)

JawaPos.com - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, merespons rumor Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Meski begitu, Arya tidak menjawab rumor tersebut secara tegas.

Belakangan, Indonesia dirumorkan menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Ajang itu rencananya akan digelar pada September atau Oktober mendatang.

Meski agenda baru tersebut sudah diluncurkan oleh FIFA, tapi belum diketahui lokasi pertandingan tersebut akan digelar dimana. Indonesia pun dirumorkan menjadi salah satu tuan rumah untuk ajang tersebut.

Menegnai rumor tersebut, PSSI tak menampik bahwa ada komunikasi yang terjalin dengan Sub-konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) dan FIFA terkait wacana tersebut. Namun, mereka masih menunggu keputusan resmi dari AFF atau FIFA.

"Belum. Ada pembahasan, salah satu pembahasannya ada ke sana lah,” kata Arya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (12/5/2026).

“Bisa jadi, makanya kita tunggu aja. Karena belum diumumkan kan, tunggu yang mengumumkan lah," sambungnya.

Gebrakan Baru

FIFA ASEAN Cup merupakan gebrakan baru yang dikeluarkan FIFA. Ajang tersebut berbeda dengan Piala AFF. Pembedanya adalah terdapat sejumlah negara di luar Asia Tenggara yang akan turut serta memanaskan kompetisi, yakni China, India, dan Hong Kong.

Turnamen ini terbagi dalam dua divisi. Divisi pertama disebut-sebut sebagai delapan tim dengan ranking FIFA paling baik, sedang divisi kedua sebaliknya. Nah, rumor yang beredar, Indonesia menjadi tuan rumah divisi pertama, Hong Kong penyelenggara divisi kedua.

Sementara, Timnas Indonesia akan berlaga terlebih dahulu di Piala AFF 2026 sebelum FIFA ASEAN Cup. Ajang bergengsi se-ASEAN itu akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatagng.

