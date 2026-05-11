Edi Yulianto
Selasa, 12 Mei 2026 | 00.41 WIB

Prediksi Bhayangkara FC vs Madura United, Tambahan 3 Poin Penting bagi Kedua Kubu

Duel krusial Madura United vs Bali United di Stadion Gelora Bangkalan yang menentukan nasib tuan rumah dari ancaman degradasi. (Madura United)

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC menjamu Madura United FC di pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Pertandingan akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (11/5) pukul 19.00 WIB.

Kemenangan sepertinya menjadi keharusan bagi Bhayangkara FC, apalagi dalam tiga pertandingan terakhir mereka menelan kekalahan.

Misi kebangkitan pun diusung pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster.

"Kami sudah melakukan perbaikan dan kami akan fokus. Ini adalah pertandingan baru, berharap akan mendapatkan hasil yang bagus," kata Paul Munster.

"Kami bermain di kandang, kami mempunyai persiapan yang bagus. Kami fokus untuk laga ini," ujarnya.

Menurut Paul Munster, Madura United saat ini memiliki momentum yang bagus, namun anak asuhnya akan fokus untuk laga nanti.

Di sisi lain, Moussa Sidibe yang sempat absen di laga sebelumnya, di pertandingan melawan Madura United kembali bisa dimainkan.

"Moussa Sidibe bisa bermain," kata Paul Munster.

