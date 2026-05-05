Kondisi Tak Ideal, Bali United Tetap Optimistis Curi Poin di Kandang Madura United

JawaPos.com–Menjelang pekan-pekan akhir BRI Super League 2025/26, Bali United FC membawa bekal yang cukup menjanjikan. Tren positif mulai terlihat dari hasil pertandingan yang lebih stabil, diiringi peningkatan performa tim dalam beberapa laga terakhir.

Namun, di tengah momentum tersebut, Bali United dihadapkan pada tantangan dari dalam tim sendiri. Sejumlah pemain kunci harus absen karena berbagai alasan, mulai dari suspensi hingga cedera.

Pelatih kepala Bali United Johnny Jansen memastikan kondisi ini tidak mengganggu persiapan tim secara keseluruhan. Program latihan tetap berjalan sesuai rencana, meskipun komposisi pemain belum sepenuhnya ideal.

”Kami tetap menjalani persiapan dengan sangat baik. Memang ada satu pemain yang terkena suspensi, yaitu Ricky Fajrin. Selain itu, ada tiga pemain yang masih cedera, yakni Mirza Mustafic, Brandon Wilson, dan Jordi Bruijn,” ujar Jansen.

Absennya Ricky Fajrin sebagai kapten tim tentu menjadi kehilangan yang cukup signifikan. Peran kepemimpinan di lapangan menjadi salah satu aspek yang harus segera diantisipasi tim pelatih.

Meski demikian, ada kabar baik dari proses pemulihan dua pemain yang mulai menunjukkan perkembangan positif. Mirza Mustafic dan Brandon Wilson kini sudah kembali berlatih bersama tim, meski belum sepenuhnya siap untuk bertanding.

”Mirza dan Brandon sudah kembali ke lapangan dan berlatih bersama tim. Kami berharap mereka bisa segera bermain, mungkin di pertandingan berikutnya atau setelahnya,” tambah pelatih asal Belanda tersebut.

Situasi ini sekaligus menjadi ujian bagi kedalaman skuad Bali United. Tidak hanya bergantung pada pemain inti, tim kini dituntut mampu menjaga performa melalui rotasi dan kontribusi pemain pelapis.