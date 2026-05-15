Cetak Hattrick saat Persebaya Surabaya Lumat Semen Padang, Bruno Paraiba Ajak Bonek Lihat Aksinya di Gelora Bung Tomo

Bruno Paraiba hattrick lawan Semen Padang di Haji Agus Salim. (Persebaya)
JawaPos.com - Bruno Paraiba berhasil mencetak tiga gol saat Persebaya Surabaya berpesta gol ke gawang Semen Padang di Super League pekan ke-33. Laga yang berakhir dengan skor 7-0 tersebut dimainkan di Stadion H. Agus Salim, Jumat (15/5).
Tiga gol tersebut dicetaknya pada babak kedua tepatnya pada menit ke-68, 74, dan 90. Dengan gol tersebut, Bruno Paraiba menambah koleksi golnya menjadi empat gol.
Pemain asal Brasil tersebut bermain sangat klinis di lini depan Persebaya.
Melihat statistik permainannya dari laman I League. Bruno Paraiba melepaskan tiga tendangan ke arah gawang yang semuanya menjadi gol.
Bagi Paraiba, hattrick tersebut menjadi yang pertama kalinya untuk Persebaya. Selain itu, tiga gol yang dicetaknya mengakhiri paceklik golnya setelah delapan pertandingan tidak pernah menjebol gawang lawan.
Setelah sukses mencetak gol, Bruno Paraiba langsung membuat pesan video untuk Bonek. Dia mengajak Bonek untuk melihat laga terakhir Persebaya di musim ini melawan Persik Kediri di Gelora Bung Tomo.
"Halo Bonek dan Bonita, jangan lupa pergi ke GBT di laga terakhir melawan Persik Kediri. Salam satu nyali, Wani!," ucap Bruno Paraiba di Instagram resmi Persebaya.
Laga melawan Persik akan dimainkan pada 23 Mei 2025 di Gelora Bung Tomo. Pertandingan dua tim asal Jawa Timur tersebut juga menjadi laga kandang terakhir bagi Persebaya.
Bagi Bruno Paraiba, laga melawan Persik akan menjadi kesempatan terakhirnya mencetak gol di Gelora Bung Tomo. Pasalnya, pemain 31 tahun tersebut belum pernah menjebol gawang lawan didepan para Bonek yang hadir di GBT.
