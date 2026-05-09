Bruno Moreira Main! Ini Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Hadapi Persis Solo Versi Bonek

JawaPos.com — Persebaya Surabaya membawa misi wajib menang saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu malam (9/5/2026). Tambahan tiga poin menjadi target utama Green Force demi menjaga peluang finis di posisi empat besar klasemen sementara.

Saat ini, Persebaya Surabaya menempati posisi kelima klasemen dengan koleksi 51 poin.

Green Force hanya terpaut satu angka dari Malut United yang berada di peringkat keempat sehingga laga kontra Persis Solo menjadi pertandingan krusial di sisa musim ini.

Mengapa Laga Persis Solo Vs Persebaya Surabaya Jadi Penentu?

Persebaya Surabaya tak datang ke Solo sekadar menjalani laga formalitas pada akhir musim.

Tim asuhan Paul Munster membawa modal positif usai mencatat tiga kemenangan beruntun yang membuat kepercayaan diri pemain meningkat drastis.

Momentum itu menjadi bekal penting untuk menghadapi tekanan di Stadion Manahan.

Sebab, Persis Solo juga punya kepentingan besar untuk menjauh dari ancaman degradasi sehingga pertandingan diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal.