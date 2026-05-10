Garudayaksa FC Juara Pegadaian Championship 2025/26, Ini Daftar Lengkap Peraih Penghargaan

JawaPos.com–Perhelatan Pegadaian Championship 2025/26 resmi berakhir. Garudayaksa FC keluar sebagai juara usai menundukkan PSS Sleman di partai final di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (9/5) malam.

Laga final berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil terbuka dan saling menekan hingga pertandingan harus ditentukan lewat adu tendangan penalti. Garudayaksa FC akhirnya memastikan gelar juara setelah menang dramatis dengan skor 6-5.

Keberhasilan ini menjadi pencapaian besar bagi Garudayaksa FC yang tampil konsisten sepanjang musim. Sementara itu, PSS Sleman harus puas menjadi runner-up meski tampil impresif hingga partai puncak.

Selain laga final, operator kompetisi I.League juga mengumumkan sederet penghargaan individu dan tim terbaik musim ini. Penghargaan tersebut diberikan kepada sosok-sosok yang dinilai memiliki kontribusi besar sepanjang kompetisi berlangsung.

Gelar Pemain Terbaik jatuh kepada striker andalan PSS Sleman Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu tampil luar biasa dengan koleksi 24 gol dan 10 assist sepanjang musim.

Tidak hanya tajam di depan gawang, Gustavo juga dinilai memiliki pengaruh besar terhadap permainan tim. Pergerakannya yang aktif membuka ruang dan kemampuan turun membantu serangan membuatnya menjadi pemain paling konsisten musim ini.

Untuk kategori Pemain Muda Terbaik, penghargaan diberikan kepada kiper FC Bekasi City, Ikram Al Giffari. Meski masih berusia muda, Ikram menunjukkan performa yang matang di bawah mistar.

Dia berhasil mencatat persentase penyelamatan mencapai 85 persen dari total 98 tembakan tepat sasaran yang dihadapinya musim ini. Penampilan apiknya turut membawa FC Bekasi City bersaing di papan atas klasemen.