Hasil Drawing Piala Asia 2027 Tempatkan Indonesia Satu Grup dengan Jepang, Qatar dan Thailand

Timnas Indonesia (Instagram @kevindiks2)
JawaPos.com – Timnas Indonesia resmi tergabung di Grup F Piala Asia AFC 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.
Dilansir dari laman resmi Kita Garuda pada Minggu (10/5), Hasil tersebut telah dipastikan melalui drawing resmi yang digelar Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di At-Turaif District, Diriyah, Arab SSaudi
Indonesia diketahui berada di Pot 4 berdasarkan peringkat FIFA per 1 April 2026 yang menempatkan skuad Garuda di posisi ke-122 dunia.
Grup F langsung disebut sebagai salah satu grup paling berat pada Piala Asia 2027 karena mempertemukan Indonesia dengan dua negara langganan Piala Dunia, yakni Jepang dan Qatar.
Selain itu, Thailand juga menjadi lawan yang tidak asing bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Situasi tersebut membuat perjalanan skuad Garuda menuju fase gugur diprediksi tidak akan mudah.
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyambut hasil drawing dengan sikap optimistis. Menurutnya, grup tersebut memang menghadirkan tantangan besar, tetapi sekaligus membuka peluang penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia.
Herdman menilai kesempatan menghadapi tim kuat Asia akan menjadi pengalaman berharga dalam perjalanan menuju target jangka panjang Piala Dunia 2030.
Herdman menyebut Jepang sebagai salah satu tim terbaik di Asia yang dapat menjadi tolok ukur perkembangan Indonesia. Ia juga menilai pertandingan melawan Qatar akan menjadi ujian besar karena status lawan sebagai peserta Piala Dunia.
Sementara itu, duel melawan Thailand diprediksi berlangsung penuh tensi karena rivalitas panjang kedua negara di kawasan Asia Tenggara.
Menurut Herdman, setiap pertandingan di Grup F akan membutuhkan pendekatan berbeda dari sisi taktik maupun mentalitas pemain. Ia meminta skuad Garuda mampu menikmati status sebagai underdog ketika menghadapi tim-tim unggulan seperti Jepang dan Qatar.
