Menolak Gentar! John Herdman Antusias Timnas Indonesia Gabung Grup Neraka di Piala Asia 2027

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, bereaksi usai timnya tergabung dalam grup neraka di Piala Asia 2027. Alih-alih gentar menghadapi lawan-lawan berat, Herdman justru menyambut positif tantangan tersebut.

AFC menggelar acara undian Piala Asia 2027 di At-Turaif District, Diriyah, Arab Saudi, pada Sabtu (9/5) malam waktu setempat. Hasilnya, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Bisa dikatakan, ini merupakan grup berat bagi skuad Garuda.

Menanggapi hasil undian, Herdman menilai hasil tersebut memberikan peluang bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan levelnya. Pelatih asal Inggris itu menyadari Timnas Indonesia bersaing dengan lawan berat, namun baginya ini menjadi ujian yang bagus untuk tim asuhannya menuju Piala Dunia 2030.

“Saya pikir hasil drawing ini memberikan kita peluang besar untuk mengambil langkah berikutnya. Kita akan menghadapi tim terbaik di AFC, kemudian menghadapi peserta Piala Dunia seperti Qatar, dan juga salah satu rival terbesar kita, Thailand,” ujar Herdman, dipetik dari laman Kita Garuda, Minggu (10/5/2026).

“Fase grup ini akan sangat kompetitif bagi Indonesia. Ini akan menjadi tantangan besar, tetapi juga peluang besar bagi kami untuk terus berkembang sebagai negara dan menunjukkan kepada para pendukung bahwa kami berada di jalur yang tepat menuju Piala Dunia 2030,” sambungnya.

Tak bisa dipungkiri, tiga calon lawan Timnas Indonesia di Grup F sangat berat. Skuad Garuda bisa dikatakan berstatus sebagai underdog, karena memiliki ranking FIFA terendah dengan menempati urutan ke-122. Jepang menjadi tim ranking FIFA tertinggi dengan berada di urutan ke-18, kemudian Qatar duduk di posisi ke-55, dan Thailand urutan ke-93 dunia.

Meski Timnas Indonesia dianggap tergabung di grup neraka, tapi Herdman memiliki pandangan berbeda. Eks pelatih Timnas Kanada itu menegaskan setiap grup di level Asia memang memiliki tingkat kesulitan tinggi.

“Banyak orang mungkin melihat ini sebagai grup yang sulit. Tetapi di level AFC seperti ini, setiap grup memang sulit. Yang terpenting bagi kita adalah melihat peluang yang ada ketika menghadapi tim papan atas seperti Jepang dan menikmati status underdog dalam pertandingan tersebut,” ujarnya.