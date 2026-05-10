Timnas Indonesia U-17 Akui Ketangguhan Qatar U-17, Kalah 0-2 pada Piala Asia U-17

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto. (Umarul Faruq/Antara)
JawaPos.com–Timnas Indonesia U-17 harus mengakui ketangguhan Qatar dua gol tanpa balas dalam lanjutan pertandingan grup D Piala Asia U-17 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu (10/5) pagi WIB. Kekalahan ini memperkecil kans Garuda Muda untuk lolos ke fase gugur setelah masih mengunci satu kemenangan dari dua pertandingan.
Dilansir dari Antara, Garuda Muda langsung tampil menguasai bola dan mencoba membongkar pertahanan Qatar. Di menit ke-15 Noha hampir saja membawa Garuda Muda unggul namun sepakannya dari tendangan bebas masih bisa dibendung pertahanan Qatar.
Selang semenit kemudian Taha Nassir melakukan kontak dengan bola yang membuat Garuda Muda dihadiahi penalti. Baker yang maju sebagai algojo penalti melepaskan tendangan keras ke sisi kanan yang masih bisa ditebak Bakri.
Baca Juga:Mauricio Souza Ungkap Satu Harapan Penting Jelang Duel Klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung
Gagal mengeksekusi peluang emas membuat Garuda Muda kian mengurung pertahanan Qatar. Di menit ke-19 Putu Ekayana melesatkan tembakan dari luar kotak penalti yang masih dibendung Qatar.
Pada menit ke-38, Ichiro yang mendapatkan ruang tembak langsung melesatkan tendangan keras. Sayang usahanya masih bisa dibendung barikade pertahanan Qatar.
Praktis hingga wasit meniup peluit akhir jalannya pertandingan babak pertama, tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto masih ditahan imbang Qatar dengan skor kacamata. Pertandingan di babak kedua berjalan alot ketika Qatar mencoba tampil lebih keluar menekan Garuda Muda.
Baca Juga:Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
Indonesia harus membayar mahal koordinasi pertahanan yang kurang rapi pada menit ke-57. Jad Hadi Khalil mengirimkan umpan terukur yang disambut tendangan keras Ayokunle Samuel Tokade untuk membawa Qatar unggul 1-0.
Indonesia mencoba tampil lebih menekan setelah dalam posisi tertinggal. Namun lagi-lagi Qatar menunjukkan bahwa tampil jauh lebih klinis dibandingkan Garuda Muda.
Pada menit ke-66 Khalil mengirimkan umpan ke sektor kiri yang diterima Dhiaeddine Larbi. Larbi yang sempat melakukan manuver menusuk ke area Indonesia kemudian melesatkan sepakan yang mengarah ke pojok gawang Mike Rajasa. Mike gagal menjangkau bola tersebut, membuat Qatar unggul 2-0 atas Indonesia.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium