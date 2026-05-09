Profil Firdavs Norsafarov Wasit Persija Jakarta vs Persib Bandung: Pernah Pimpin Kemenangan Borneo FC 2-0

Profil Firdavs Norsafarov, Wasit yang Pimpin Duel Klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Dok. Olamsports.com)
JawaPos.com - Wasit Firdavs Norsafarov dari Uzbekistan dilaporkan akan memimpin laga klasik antara Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Berikut ini profil wasit Firdavs Norsafarov yang menarik untuk diungkap.
Laga antara Persija Jakarta versus Persib Bandung sedianya dimainkan di Jakarta pada Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB. Namun karena pihak kepolisian tidak memberi izin keamanan, maka I.League selaku operator liga memindahkan venue laga klasik tersebut ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.
Sudah menjadi rahasia umum kalau Persija Jakarta dan Persib Bandung memiliki rivalitas tinggi. Sampai-sampai, pertandingan kedua tim bertajul El Clasico Indonesia. Pasalnya, pertemuan kedua kesebelasan tersebut kerap berjalan panas karena intensitas laga yang tinggi.
Nah, pertandingan yang mempertemukan kedua tim di pekan ke-32 kali ini, bukan hanya sekadar duel sarat gengsi. Melainkan akan menjadi penentu arah perburuan gelar juara Super League 2025/2026 karena Persija Jakarta dan Persib Bandung terlibat dalam perburuan gelar juara musim ini.
Persib Bandung dan Borneo FC menjadi dua tim terkuat dalam perburuan gelar juara dengan koleksi poin yang sama, yakni 72 poin. Sementara Persija Jakarta mengekor di posisi ketiga dengan 65 poin. Secara matematis, tim berjuluk Macan Kemayoran itu masih bisa menjegal dua tim teratas tersebut.
Mengingat betapa penting dan bergengsinya duel tersebut, tentu dibutuhkan wasit yang tegas dan berkualitas. Yang terpenting tentunya bersikap netral.
Menurut beberapa laporan yang beredar di media sosial menyebut jika pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung akan dipimpin oleh wasit import dari Uzbekistan, Firdavs Norsafarov.
Kemudian, tentu muncul pertanyaan siapa sosok Firdavs Norsafarov. Karena itu, JawaPos.com mencoba untuk mengupas profil wasit import dari Uzbekistan tersebut.
Firdavs Norsafarov adalah merupakan wasit berkebangsaan Uzbekistan. Wasit berusia 32 tahun itu cukup kaya pengalaman memimpin pertandingan di kompetisi Uzbekistan. Selain itu, ia juga kerap dipercaya AFC untuk memimpin laga di kompetisi Asia, baik klub maupun negara.
Yang menarik, Firdavs Norsafarov sempat bertugas sebagai wasit VAR dalam laga Timnas Indonesia kontra Arab Saudi pada putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
