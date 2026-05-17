Deltras FC Buka Peluang Pulangkan Widodo C Putro, Amir Burhanudin Bajak Pelatih Garudayaksa FC?

JawaPos.com – Deltras FC dan Widodo Cahyono Putro memang sudah berpisah. Namun, peluang Widodo kembali menukangi The Lobster terbuka lebar.

Hal itu terlihat dari komunikasi yang masih rutin dilakukan Widodo dengan CEO Deltras FC, Amir Burhanudin.

“Ada beberapa hal yang sedang kami detailkan. Termasuk, kami masih terbuka untuk berdiskusi dengan Coach Widodo,” kata Amir kepada Jawa Pos.

Lantas, apa saja yang dibahas dalam diskusi tersebut? Amir membeberkan bahwa pembicaraan mereka berkaitan dengan rencana Deltras FC ke depan.

“Kami berdiskusi tentang rencana ke depan. Sebenarnya, hal ini biasa kami lakukan dengan pelatih lain. Kebetulan, Coach Widodo memiliki rencana dan obsesi yang sama dengan Deltras,” terangnya.

Bagi Amir, masukan dari Widodo sangat penting. Sebab, pelatih yang baru saja membawa Garudayaksa FC juara Championship 2025–2026 itu merupakan sosok yang membangun fondasi The Lobster pada awal musim ini.

Apalagi, saat ini Deltras FC belum memiliki pelatih kepala tetap. Tim pelatih masih dipimpin caretaker, Nurul Huda.

Amir menyebut komunikasi mereka tidak hanya dilakukan melalui sambungan telepon. “Kami juga memiliki jadwal untuk bertemu dan berdiskusi mengenai segala kemungkinan,” ujar Amir.

Lantas, apakah ada peluang bagi Widodo untuk kembali melatih The Lobster?