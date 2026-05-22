Indonesia Punya 2 Wakil di Liga Champions Asia Dua 2027/2028

Ilustrasi - Logo Federasi Sepak Bola Asia (AFC). (ANTARA/Ardika/am.)
JawaPos.com - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi mengumumkan bahwa Indonesia bisa mempunyai wakil di kompetisi kasta kedua antarklub di Asia, Liga Champions Asia Dua, pada musim 2027/2028, demikian pengumuman AFC Jumat.
Sebelumnya, pada musim ini Indonesia hanya memiliki satu wakil di kompetisi ini, yaitu Persib Bandung yang menjadi juara Liga 1 Indonesia pada musim sebelumnya.
Satu slot tampil di Asia juga dimiliki oleh runner-up Dewa United Banten FC yang bermain di kompetisi antarklub kasta ketiga, AFC Challenge League.
Di musim ini, kedua klub tersebut berhasil melangkah sampai babak gugur, dengan Persib terhenti di babak 16 besar karena dikalahkan klub Thailand Ratchaburi, sementara Dewa United dihentikan oleh klub Filipina Manila Digger pada babak perempat final.
Untuk musim 2027/2028, dua tiket bermain di Liga Champions Asia Dua untuk Indonesia akan didapatkan secara otomatis atau langsung (direct) kepada sang juara Super League musim depan 2026/2027, sementara satu tiket lagi akan ditempuh melalui jalur play-off atau tidak langsung (indirect).
Alokasi jatah bermain di Liga Champions Asia Dua seperti Indonesia juga didapatkan oleh dua negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Vietnam dan Kamboja.
Sementara itu, untuk alokasi bermain di kasta tertinggi kompetisi antarklub di Asia, Liga Champions Asia, Arab Saudi dan Jepang menjadi negara dengan wakil terbanyak, setelah kedua negara ini bisa diwakili oleh lima tim yang terdiri dari tiga tim lolos otomatis dan dua melalui babak play-off.
Di bawah Arab Saudi dan Jepang, ada Uni Emirat Arab dan Korea Selatan yang dapat diwakili oleh empat tim, tiga lolos otomatis dan satu melalui secara tidak langsung.
Adapun, negara Asia Tenggara yang mempunyai jatah bermain di Liga Champions Asia pada musim 2027/2028 adalah Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah