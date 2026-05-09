Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 9 Mei 2026 | 16.46 WIB

Live Streaming Persis Solo vs Persebaya Super League Pekan 32: Duel Hidup dan Mati untuk Laskar Sambernyawa!

Suporter Persis Solo wajib memberikan dukungan penuh saat tim kesayangan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Manahan. (Persis)

JawaPos.com - Duel hidup mati untuk Persis Solo layak disematkan di laga melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (9/5) malam. Kekalahan pada lanjutan pekan 32 Super League akan semakin membuat peluang Laskar Sambernyawa turun kasta semakin besar.

Masih berada di zona degradasi dengan 27 poin membuat Persis Solo menjadi tim terdepan untuk menemani Semen Padang dan PSBS Biak terdegradasi ke Liga 2. Maka, sisa tiga laga musim ini ibarat partai final yang harus dimenangkan. Pelatih Persis, Milomir Seslija, mengamini hal tersebut dengan mengakui laga melawan Persebaya adalah pertandingan penting untuk keluar dari zona degradasi.

“Kita tahu betapa berharganya untuk laga besok. Jadi kita akan membentuk kekuatan untuk klub ini. Kami ingin mencapai mimpi untuk tujuan kami bertahan di Liga ini,” kata Milo dikutip dari laman resmi klub.

Hal senada juga diungkapkan gelandang Dejan Tumbas yang optimistis meraih poin penuh.

“Besok adalah laga penting untuk kami, kita punya tiga laga final yang harus kita hadapi dengan baik. Besok laga penting dan tentu ada peluang bagi kami untuk meraih tiga poin. Apalagi akhirnya besok ada pendukung di pertandingan dan ini menjadi penting agar kami bisa meraih hasil maksimal,” ucapnya, Jumat (8/5).

Pada tabel klasemen, tim kebanggaan Pasoepati ini berjarak empat poin dengan Persijap Jepara yang berada di posisi 15 klasemen. Kemenangan atas Persebaya malam ini belum akan membuat Persis keluar dari zona merah.

Sementara itu, Persebaya juga menargetkan kemenangan di Stadion Manahan malam ini untuk menjaga posisi papan atas klasemen. Saat ini, Green Force berada di posisi enam dengan 51 poin.

“Ya, kita tahu Solo punya pemain bagus, tim bagus, mereka kuat di sini. Kita tidak melihat posisi di dalam tabel klasemen dan kita sudah siap. Kita fokus untuk besok dapat tiga poin,” ujar gelandang Francisco Rivera dikutip dari laman resmi klub.

Anak asuh Bernardo Tavares sedang dalam tren positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun termasuk di markas tim kuat, Malut United.

Jadwal Persis vs Persebaya

Sabtu, 9 Mei 2026

19.00 WIB

