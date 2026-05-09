Hentikan Laju Persebaya Surabaya! Milomir Seslija Pasang Target Wajib Menang untuk Selamatkan Persis Solo

JawaPos.com — Persis Solo menghadapi laga hidup mati saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan Solo, Sabtu malam (9/5/2026). Laskar Sambernyawa wajib menang demi menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi setelah masih tertahan di zona degradasi dengan koleksi 27 poin dari 31 pertandingan.
Tekanan besar kini menghinggapi skuad Persis Solo karena kekalahan bisa membuat jalan mereka menuju keselamatan semakin berat.
Di sisi lain, Persebaya Surabaya datang dengan modal performa menakutkan usai menyapu tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.
Baca Juga:Pantang Gentar Lawan Persis Solo di Manahan! Persebaya Surabaya Kejar Tiga Poin demi Tiket Empat Besar
Persebaya Surabaya sedang berada dalam momentum terbaik menjelang lawatan ke Kota Bengawan.
Green Force sukses menghancurkan Arema FC 4-0, menundukkan Malut United 2-0, dan membantai PSBS Biak 4-0 dalam tiga laga terakhir.
Produktivitas lini depan dan kokohnya pertahanan membuat Persebaya Surabaya menjadi salah satu tim paling stabil menjelang akhir musim.
Tim asal Surabaya itu kini menempati posisi keenam klasemen sementara dengan koleksi 51 poin hasil dari 14 kemenangan, sembilan imbang, dan delapan kekalahan.
Baca Juga:Bernardo Tavares Wanti-Wanti Persebaya Surabaya! Persis Solo Bisa Jadi Batu Sandungan di Manahan
Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, mengakui kualitas Persebaya Surabaya memang sedang sangat impresif.
Menurut pelatih asal Bosnia tersebut, keseimbangan permainan Green Force menjadi ancaman besar bagi timnya.
“Iya, saya tahu mereka bermain cukup baik dan mereka sedang dalam rentetan kemenangan. Dan ini menjadi semangat bagi kami untuk bisa menghentikan rekor tersebut supaya Persis bisa mencuri kemenangan,” ujar Milo.
Baca Juga:Dejan Tumbas Siap Gebuk Mantan, Francisco Rivera Fokus 3 Poin! Persis Solo vs Persebaya Surabaya Kian Panas!
Persebaya Surabaya juga memiliki catatan pertahanan yang luar biasa dalam tiga pertandingan terakhir.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau