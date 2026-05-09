Hentikan Laju Persebaya Surabaya! Milomir Seslija Pasang Target Wajib Menang untuk Selamatkan Persis Solo

JawaPos.com — Persis Solo menghadapi laga hidup mati saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan Solo, Sabtu malam (9/5/2026). Laskar Sambernyawa wajib menang demi menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi setelah masih tertahan di zona degradasi dengan koleksi 27 poin dari 31 pertandingan.

Tekanan besar kini menghinggapi skuad Persis Solo karena kekalahan bisa membuat jalan mereka menuju keselamatan semakin berat.

Di sisi lain, Persebaya Surabaya datang dengan modal performa menakutkan usai menyapu tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.

Persebaya Surabaya Datang dengan Tren Sangat Mengerikan Persebaya Surabaya sedang berada dalam momentum terbaik menjelang lawatan ke Kota Bengawan.

Green Force sukses menghancurkan Arema FC 4-0, menundukkan Malut United 2-0, dan membantai PSBS Biak 4-0 dalam tiga laga terakhir.

Produktivitas lini depan dan kokohnya pertahanan membuat Persebaya Surabaya menjadi salah satu tim paling stabil menjelang akhir musim.

Tim asal Surabaya itu kini menempati posisi keenam klasemen sementara dengan koleksi 51 poin hasil dari 14 kemenangan, sembilan imbang, dan delapan kekalahan.

Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, mengakui kualitas Persebaya Surabaya memang sedang sangat impresif.

Menurut pelatih asal Bosnia tersebut, keseimbangan permainan Green Force menjadi ancaman besar bagi timnya.

“Iya, saya tahu mereka bermain cukup baik dan mereka sedang dalam rentetan kemenangan. Dan ini menjadi semangat bagi kami untuk bisa menghentikan rekor tersebut supaya Persis bisa mencuri kemenangan,” ujar Milo.