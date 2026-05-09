FX Rudy Yakin Keajaiban Masih Bisa Selamatkan Persis Solo, Persebaya Surabaya Jadi Korban Pertama

JawaPos.com — Persis Solo masih dibayangi ancaman degradasi dari Super League musim ini setelah hanya mengoleksi 27 poin hingga pekan terakhir. Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta Laskar Sambernyawa tidak menyerah karena peluang bertahan masih terbuka lewat tiga laga krusial melawan Persebaya Surabaya, Dewa United, dan Persita Tangerang.

Situasi Persis Solo memang semakin menegangkan karena mereka wajib memaksimalkan sembilan poin tersisa jika ingin aman dari jurang degradasi. Kemenangan menjadi harga mati saat menghadapi Persebaya Surabaya pada 9 Mei, Dewa United pada 16 Mei, dan Persita Tangerang pada 23 Mei.

Mantan Ketua Umum Persis Solo FX Hadi Rudyatmo ikut menyoroti kondisi tersebut dengan nada penuh harapan. Dia percaya keajaiban masih bisa terjadi jika seluruh elemen tim tetap berjuang hingga akhir musim.

“Ya, dengan adanya situasi dan kondisi dan prestasi Persis Solo, saya sangat berharap seandainya Persis Solo kalau nanti benar-benar terdegradasi harus berjuang keras," ujar Rudy kepada media, Rabu (6/5/2026).

Bagaimana FX Rudy Melihat Kondisi Persis Solo Saat Ini?

FX Rudy menilai situasi yang dialami Persis Solo harus menjadi evaluasi besar bagi manajemen klub. Menurutnya, ancaman turun kasta tidak boleh dianggap sepele karena perjalanan kembali ke kompetisi tertinggi sangat berat.

Dia mengingatkan pembangunan tim tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan finansial. Persis Solo harus lebih cermat memilih pemain yang benar-benar punya kualitas, loyalitas, dan mental bertarung untuk klub.

“Carilah pemain-pemain yang betul-betul potensi, tidak hanya sekedar berapa dana yang harus diberikan,” tegasnya.