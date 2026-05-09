FX Rudy Yakin Keajaiban Masih Bisa Selamatkan Persis Solo, Persebaya Surabaya Jadi Korban Pertama

Dejan Tumbas ingin kalahkan Persebaya Surabaya. (Dok. Persis Solo)
JawaPos.com — Persis Solo masih dibayangi ancaman degradasi dari Super League musim ini setelah hanya mengoleksi 27 poin hingga pekan terakhir. Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta Laskar Sambernyawa tidak menyerah karena peluang bertahan masih terbuka lewat tiga laga krusial melawan Persebaya Surabaya, Dewa United, dan Persita Tangerang.
Situasi Persis Solo memang semakin menegangkan karena mereka wajib memaksimalkan sembilan poin tersisa jika ingin aman dari jurang degradasi. Kemenangan menjadi harga mati saat menghadapi Persebaya Surabaya pada 9 Mei, Dewa United pada 16 Mei, dan Persita Tangerang pada 23 Mei.
Mantan Ketua Umum Persis Solo FX Hadi Rudyatmo ikut menyoroti kondisi tersebut dengan nada penuh harapan. Dia percaya keajaiban masih bisa terjadi jika seluruh elemen tim tetap berjuang hingga akhir musim.
Baca Juga:Persis Solo di Ambang Jurang Degradasi! Manahan Jadi Arena Hidup dan Mati Lawan Persebaya Surabaya
“Ya, dengan adanya situasi dan kondisi dan prestasi Persis Solo, saya sangat berharap seandainya Persis Solo kalau nanti benar-benar terdegradasi harus berjuang keras," ujar Rudy kepada media, Rabu (6/5/2026).
Bagaimana FX Rudy Melihat Kondisi Persis Solo Saat Ini?
FX Rudy menilai situasi yang dialami Persis Solo harus menjadi evaluasi besar bagi manajemen klub. Menurutnya, ancaman turun kasta tidak boleh dianggap sepele karena perjalanan kembali ke kompetisi tertinggi sangat berat.
Baca Juga:Hentikan Laju Persebaya Surabaya! Milomir Seslija Pasang Target Wajib Menang untuk Selamatkan Persis Solo
Dia mengingatkan pembangunan tim tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan finansial. Persis Solo harus lebih cermat memilih pemain yang benar-benar punya kualitas, loyalitas, dan mental bertarung untuk klub.
“Carilah pemain-pemain yang betul-betul potensi, tidak hanya sekedar berapa dana yang harus diberikan,” tegasnya.
Rudy menilai proses perekrutan pemain menjadi pondasi penting dalam membentuk tim yang solid. Klub harus berani mencari pemain yang lapar prestasi dan punya semangat membela kota, bukan sekadar nama besar dengan kontrak mahal.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau