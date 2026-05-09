Persis Solo di Ambang Jurang Degradasi! Manahan Jadi Arena Hidup dan Mati Lawan Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persis Solo menghadapi laga penentuan saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026). Duel ini menjadi pertaruhan besar bagi Laskar Sambernyawa yang masih terjebak di zona degradasi dan wajib meraih tiga poin demi menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Dengan kompetisi hanya menyisakan tiga pertandingan, setiap poin kini terasa sangat mahal bagi Persis Solo. Kekalahan bisa membuat langkah mereka semakin dekat ke jurang degradasi, sedangkan kemenangan membuka peluang keluar dari tekanan besar yang membayangi sepanjang musim.

Persis Solo Terdesak, Tiga Poin Jadi Harga Mati Situasi Persis Solo saat ini belum sepenuhnya aman karena mereka masih berkutat di papan bawah klasemen Super League 2025/2026. Posisi tersebut membuat laga kontra Persebaya Surabaya berubah menjadi pertandingan hidup mati bagi wakil Kota Bengawan.

Tekanan semakin berat karena lawan yang datang ke Stadion Manahan sedang berada dalam performa impresif. Persebaya Surabaya baru saja menghancurkan PSBS Biak dengan skor telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo dan hasil itu memastikan PSBS turun ke Championship musim depan.

Kondisi tersebut membuat Persis Solo wajib tampil sempurna di depan pendukung sendiri. Mereka tidak hanya dituntut menang, tetapi juga harus mampu mengatasi tekanan mental dalam situasi kompetisi yang semakin menegangkan.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija memahami besarnya arti pertandingan tersebut bagi timnya. Juru taktik asal Bosnia itu meminta seluruh pemain tetap fokus terhadap rencana permainan demi mewujudkan target bertahan di Liga 1.

“Kita tahu apa arti pertandingan ini bagi kita semua. Kita harus tetap berpegang pada rencana kita, kita harus bermain untuk satu sama lain, untuk para penggemar, untuk klub. Kita harus berlari menuju mimpi kita, tujuan kita, untuk sukses dan bertahan di liga,” ujar Milo.

Persebaya Surabaya Datang dengan Mental Tinggi Persebaya Surabaya dipastikan datang ke Solo dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan besar pada laga sebelumnya. Produktivitas lini depan Green Force juga sedang menanjak setelah mampu mencetak empat gol tanpa balas ke gawang PSBS Biak.

Performa tersebut menjadi alarm serius bagi Persis Solo yang tengah berada dalam tekanan besar. Apalagi Persebaya Surabaya dikenal memiliki organisasi permainan yang solid serta agresif dalam memanfaatkan ruang serangan.