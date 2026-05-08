Persis Solo vs Persebaya Surabaya: Duel Pemain Kunci Bruno Gomes dan Francisco Rivera

Bruno Gomes pemain kunci Persis Solo saat hadapi Persebaya Surabaya. (Dok. Bruno Gomes)
JawaPos.com - Persis Solo bakal menghadapi laga sengit melawan Persebaya Surabaya di Super League pekan ke-32. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Manahan, Sabtu (9/5) pukul 19.00 WIB.
Kedua tim memiliki pemain kunci yang bakal berduel di laga besok malam. Persis Solo memiliki Bruno Gomes dan Persebaya Surabaya kembali mengandalkan Francisco Rivera.
Bruno Gomes merupakan penyerang andalan Persis Solo. Melansir Transfermarkt, dia sudah mencetak empat gol dari sembilan pertandingan yang sudah dimainkannya.
Baca Juga:Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Lini depan Persis sangat mengandalkan Bruno Gomes yang punya ketajaman. Saat kalah dari Malut United, pemain asal Brasil tersebut berhasil mencetak satu gol.
Secara individu, Bruno menampilkan permainan tajam saat kalah dari Malut United. Melihat statistik permainannya dari I League, dia berhasil melepaskan tiga tendangan ke arah gawang.
Tekad Persebaya untuk meneruskan clean sheet keempatnya, akan mendapatkan ujian berat dari Bruno Gomes. Pemain 29 tahun tersebut bakal memberikan ancaman ke gawang Green Force.
Baca Juga:Rekor Clean Sheet Persebaya Surabaya Diuji di Manahan! Bernardo Tavares Kirim Sinyal Bahaya untuk Persis Solo
Di sisi Persebaya, Francisco Rivera masih menjadi pemain andalan. Hingga pekan ke-31, pemain asal Meksiko tersebut sudah mencetak 12 gol yang merupakan gol terbanyaknya selama membela Green Force.
Kunci permainan Persebaya berada di kaki Francisco Rivera. Hal tersebut kembali dibuktikannya saat melawan PSBS Biak dan dia berhasil mencetak brace.
Pada laga itu, Rivera memperlihatkan ketajamannya dalam serangan dan kemampuannya saat mengatur permainan Persebaya. Secara statistik permainan, pemain 31 tahun tersebut melepaskan tiga tendangan ke arah gawang dan melakukan lima kreasi peluang.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1