Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 9 Mei 2026 | 02.08 WIB

Persis Solo vs Persebaya Surabaya: Duel Pemain Kunci Bruno Gomes dan Francisco Rivera

Bruno Gomes pemain kunci Persis Solo saat hadapi Persebaya Surabaya. (Dok. Bruno Gomes)

JawaPos.com - Persis Solo bakal menghadapi laga sengit melawan Persebaya Surabaya di Super League pekan ke-32. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Manahan, Sabtu (9/5) pukul 19.00 WIB.

Kedua tim memiliki pemain kunci yang bakal berduel di laga besok malam. Persis Solo memiliki Bruno Gomes dan Persebaya Surabaya kembali mengandalkan Francisco Rivera.

Bruno Gomes merupakan penyerang andalan Persis Solo. Melansir Transfermarkt, dia sudah mencetak empat gol dari sembilan pertandingan yang sudah dimainkannya.

Lini depan Persis sangat mengandalkan Bruno Gomes yang punya ketajaman. Saat kalah dari Malut United, pemain asal Brasil tersebut berhasil mencetak satu gol.

Secara individu, Bruno menampilkan permainan tajam saat kalah dari Malut United. Melihat statistik permainannya dari I League, dia berhasil melepaskan tiga tendangan ke arah gawang.

Tekad Persebaya untuk meneruskan clean sheet keempatnya, akan mendapatkan ujian berat dari Bruno Gomes. Pemain 29 tahun tersebut bakal memberikan ancaman ke gawang Green Force.

Di sisi Persebaya, Francisco Rivera masih menjadi pemain andalan. Hingga pekan ke-31, pemain asal Meksiko tersebut sudah mencetak 12 gol yang merupakan gol terbanyaknya selama membela Green Force.

Kunci permainan Persebaya berada di kaki Francisco Rivera. Hal tersebut kembali dibuktikannya saat melawan PSBS Biak dan dia berhasil mencetak brace.

Pada laga itu, Rivera memperlihatkan ketajamannya dalam serangan dan kemampuannya saat mengatur permainan Persebaya. Secara statistik permainan, pemain 31 tahun tersebut melepaskan tiga tendangan ke arah gawang dan melakukan lima kreasi peluang.

