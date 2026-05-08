Persija Tak Gentar Main di Samarinda, Mauricio Souza Ingin Tim Tampil Disiplin Lawan Persib

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Istimewa)
JawaPos.com–Persija Jakarta akan menghadapi laga penting melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26. Pertandingan bertajuk big match tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (10/5) pukul 15.30 WIB.
Meski berstatus laga kandang bagi Persija, pertandingan kali ini harus dimainkan jauh dari Jakarta. Namun kondisi tersebut dipastikan tidak mengurangi ambisi Macan Kemayoran untuk tetap mengincar kemenangan atas rival klasiknya.
Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan, timnya tetap menjalani persiapan secara maksimal sepanjang pekan. Perpindahan venue bukan alasan bagi tim untuk kehilangan fokus ataupun menurunkan performa.
Persija tengah berada dalam tren yang cukup positif menjelang laga kontra Persib. Dalam lima pertandingan terakhir, Rizky Ridho dan kolega mampu membukukan empat kemenangan serta satu hasil imbang.
Tidak hanya solid dalam meraih hasil, lini depan Persija juga tampil produktif dengan torehan 11 gol dalam periode tersebut. Sementara di lini pertahanan, Macan Kemayoran hanya sekali kebobolan yang menunjukkan peningkatan keseimbangan permainan tim.
Mauricio mengaku kecewa karena timnya tidak dapat bermain langsung di hadapan Jakmania di Jakarta. Menurut dia, dukungan suporter selalu menjadi energi tambahan bagi para pemain saat menjalani pertandingan besar seperti melawan Persib.
Meski demikian, pelatih asal Brasil tersebut memastikan skuad Persija tetap harus bersikap profesional dan fokus penuh menghadapi pertandingan.
”Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja kami sangat menyesal pertandingan dipindah dari Jakarta. Padahal sangat penting bagi kami untuk bermain di hadapan suporter kami. Hal ini sudah diputuskan, kami tidak punya kendali atas itu. Tugas kami adalah pergi ke sana dan melakukan yang terbaik,” ujar Mauricio Souza dikutip dari ileague.id.
Selain membahas kondisi tim saat ini, Mauricio juga menyoroti evaluasi dari pertemuan pertama melawan Persib musim ini. Pertandingan berjalan cukup seimbang sebelum Persija kehilangan satu pemain akibat kartu merah di babak kedua.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1