Persija Tak Gentar Main di Samarinda, Mauricio Souza Ingin Tim Tampil Disiplin Lawan Persib

JawaPos.com–Persija Jakarta akan menghadapi laga penting melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26. Pertandingan bertajuk big match tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (10/5) pukul 15.30 WIB.

Meski berstatus laga kandang bagi Persija, pertandingan kali ini harus dimainkan jauh dari Jakarta. Namun kondisi tersebut dipastikan tidak mengurangi ambisi Macan Kemayoran untuk tetap mengincar kemenangan atas rival klasiknya.

Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan, timnya tetap menjalani persiapan secara maksimal sepanjang pekan. Perpindahan venue bukan alasan bagi tim untuk kehilangan fokus ataupun menurunkan performa.

Persija tengah berada dalam tren yang cukup positif menjelang laga kontra Persib. Dalam lima pertandingan terakhir, Rizky Ridho dan kolega mampu membukukan empat kemenangan serta satu hasil imbang.

Tidak hanya solid dalam meraih hasil, lini depan Persija juga tampil produktif dengan torehan 11 gol dalam periode tersebut. Sementara di lini pertahanan, Macan Kemayoran hanya sekali kebobolan yang menunjukkan peningkatan keseimbangan permainan tim.

Mauricio mengaku kecewa karena timnya tidak dapat bermain langsung di hadapan Jakmania di Jakarta. Menurut dia, dukungan suporter selalu menjadi energi tambahan bagi para pemain saat menjalani pertandingan besar seperti melawan Persib.

Meski demikian, pelatih asal Brasil tersebut memastikan skuad Persija tetap harus bersikap profesional dan fokus penuh menghadapi pertandingan.

”Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja kami sangat menyesal pertandingan dipindah dari Jakarta. Padahal sangat penting bagi kami untuk bermain di hadapan suporter kami. Hal ini sudah diputuskan, kami tidak punya kendali atas itu. Tugas kami adalah pergi ke sana dan melakukan yang terbaik,” ujar Mauricio Souza dikutip dari ileague.id.