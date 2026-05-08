Jelang Persija vs Persib, Paulo Ricardo Minta Macan Kemayoran Tetap Fokus dan Tenang

JawaPos.com–Laga panas antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung kembali tersaji pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26. Pertandingan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB, itu diprediksi berlangsung ketat mengingat rivalitas panjang kedua tim.

Bek Persija Paulo Ricardo menegaskan, menjaga fokus dan mengontrol emosi menjadi hal paling penting bagi Macan Kemayoran dalam menghadapi pertandingan sarat tensi tersebut. Menurut pemain asal Brasil itu, duel Persija melawan Persib selalu menghadirkan tekanan besar, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Karena itu, Paulo meminta seluruh pemain Persija tetap tenang dan tidak mudah terpancing situasi selama pertandingan berlangsung. Emosi yang tidak terkontrol bisa memengaruhi performa tim dan berujung pada kerugian di lapangan.

”Setiap pertandingan kami perlu mengontrol emosi. Terkadang hal-hal masuk ke hati dan membuat kepala menjadi panas, itu bisa saja terjadi. Kami adalah manusia dan itu sangat mungkin terjadi,” ujar Paulo Ricardo dikutip dari ileague.id.

Dia mengakui atmosfer pertandingan besar seperti Persija kontra Persib memang sulit dilepaskan dari tekanan emosional. Namun menurut dia, pemain harus tetap mampu menjaga konsentrasi demi mencapai target utama, yakni meraih kemenangan.

Paulo juga mengingatkan bahwa kehilangan fokus bisa membuat pemain mengambil keputusan yang salah di lapangan. Karena itu, dia terus meminta rekan-rekannya bermain dengan kepala dingin sepanjang pertandingan.

”Itulah sepak bola, kami harus bermain dengan hati, tapi saya selalu katakan kepada rekan-rekan, ‘Tolong mari kita kontrol emosi’,” lanjut Paulo Ricardo.

Bek berusia 29 tahun tersebut menilai Persija memiliki peluang besar untuk membawa pulang hasil positif apabila mampu menjaga stabilitas permainan dan tidak terpancing provokasi. Dia percaya pengalaman para pemain dalam menghadapi laga besar bisa menjadi modal penting untuk tampil lebih matang.