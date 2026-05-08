Thom Haye Bicara Duel Persija vs Persib, Maung Bandung Bidik Tiga Poin Lagi

Thom Haye memimpin optimisme Persib Bandung jelang laga tandang kontra Persija. (Persib)
JawaPos.com–Kemenangan atas PSIM membuat Persib semakin percaya diri menghadapi laga berikutnya melawan Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5). Duel klasik tersebut diprediksi kembali berlangsung sengit mengingat rivalitas panjang kedua tim.
Thom Haye memastikan Persib akan tetap fokus dan berusaha mempertahankan tren positif demi membawa pulang poin penuh dari Samarinda. ”Pertandingan berikutnya tentu menjadi laga besar bagi semua orang. Kami harus tetap fokus, bekerja keras, dan mencoba kembali meraih tiga poin,” tegas dia.
Sebelumnya, Gelandang Persib Bandung Thom Haye tampil impresif saat membawa Maung Bandung meraih kemenangan 1-0 atas PSIM Jogjakarta dalam lanjutan BRI Super League 2025/26. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib sukses mengamankan tiga poin penting berkat kontribusi besar pemain timnas Indonesia tersebut.
Sejak menit awal pertandingan, Thom Haye langsung menunjukkan pengaruhnya di lini tengah. Permainannya yang tenang, akurat dalam distribusi bola, serta mampu mengatur tempo membuat Persib tampil dominan sepanjang laga.
Gol semata wayang Persib lahir saat pertandingan baru berjalan dua menit. Berawal dari skema tendangan bebas yang dieksekusi Thom Haye, bola berhasil disambut sundulan bek asal Argentina, Patricio Matricardi dan gagal dihentikan penjaga gawang PSIM.
Assist tersebut sekaligus menjadi bukti kualitas Haye sebagai pengatur serangan utama Persib musim ini. Penampilannya pun mendapat apresiasi setelah dinobatkan sebagai Oppo Player of The Match. Usai pertandingan, Haye mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya. Menurutnya, kemenangan menjadi hal paling penting di fase akhir kompetisi karena setiap poin sangat menentukan posisi di klasemen.
”Sekarang kami sudah memasuki akhir musim dan yang paling penting adalah memenangkan pertandingan. Kami bangkit dengan baik pekan lalu dan kemenangan di kandang sangat berarti,” ujar Haye dikutip dari ileague.id.
Meski demikian, pemain berusia 31 tahun itu menilai Persib sebenarnya memiliki peluang untuk menang dengan skor lebih besar. Dia menyebut timnya sempat menciptakan sejumlah kesempatan yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol tambahan.
”Kami mencetak gol cepat dan itu sangat bagus untuk tim. Dengan kualitas yang kami punya, sebenarnya kami bisa membuat pertandingan lebih nyaman dengan skor 2-0 atau 3-0,” lanjut Thom Haye.
