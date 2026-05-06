Widodo Cahyono Putro Ingin Juara Championship! Garudayaksa FC Ladeni PSS Sleman di Maguwoharjo

Widodo (kanan) dan Agam Haris di balik sukses Garudayaksa FC promosi ke Super League musim depan. (Agam Haris for JawaPos.com)
JawaPos.com - Garudayaksa FC dan PSS Sleman menjadi dua tim Championship yang promosi langsung ke Super League musim depan.
Namun, perhelatan Championship musim ini belum selesai. Juara kompetisi kasta kedua musim ini belum ditentukan. Karena itu, Garudayaksa FC dan Super Elang Jawa, julukan PSS, akan saling berhadapan untuk memperebutkan gelar juara Championship musim 2025–2026.
Laga grand final akan dimainkan dengan sistem single match. Venue pertandingan ditentukan berdasarkan klub yang memiliki nilai lebih tinggi pada klasemen akhir babak pendahuluan.
PSS yang memiliki 56 poin akan menjadi tuan rumah karena Garudayaksa FC finis dengan 52 poin. Karena itu, babak final Championship akan dimainkan di Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Jogjakarta, pada 9 Mei mendatang pukul 19.00 WIB.
Pelatih Garudayaksa FC, Widodo Cahyono Putro, tidak mempermasalahkan laga final dimainkan di Sleman. Menurut dia, itu justru menjadi tantangan yang menarik. Sebab, Super Elang Jawa memiliki basis suporter yang besar. Karena itu, atmosfer pertandingan di Maguwoharjo selalu meriah.
“Tidak masalah. Justru bagus kalau banyak penonton. Itu bisa menambah semangat pemain,” ujar Widodo.
Mantan pelatih Deltras FC itu tidak ingin hanya membawa Garudayaksa FC promosi ke Super League. Widodo juga ingin membawa timnya menjadi juara. “Semua pihak sudah berkomitmen untuk itu. Kami tidak hanya ingin promosi, tetapi juga juara,” tegasnya. (fiq/ali)
