Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 9 Mei 2026 | 00.28 WIB

Rekor Clean Sheet Persebaya Surabaya Diuji di Manahan! Bernardo Tavares Kirim Sinyal Bahaya untuk Persis Solo

Bernardo Tavares memberikan instruksi kepada pemain Persebaya Surabaya jelang laga penting di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya membawa misi mempertahankan rekor clean sheet saat menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan dalam lanjutan Super League 2025/2026.

Green Force datang dengan modal tiga kemenangan beruntun, mencetak 10 gol tanpa kebobolan, sekaligus menjaga peluang naik ke papan atas klasemen sementara.

Mengapa Pertahanan Persebaya Surabaya Kini Sulit Ditembus?

Persebaya Surabaya menjelma menjadi salah satu tim dengan lini pertahanan paling solid di Super League musim ini.

Dalam tiga laga terakhir, Green Force belum sekali pun kebobolan dan sukses mengamankan tiga clean sheet beruntun.

Perubahan paling terlihat ada pada disiplin organisasi permainan di lini belakang. Koordinasi antarpemain bertahan tampil lebih rapi sehingga lawan kesulitan menemukan ruang di area pertahanan Persebaya Surabaya.

Tidak hanya mengandalkan bek, para pemain tengah hingga lini depan juga aktif melakukan pressing ketat ketika kehilangan bola. Skema itu membuat lawan sulit membangun serangan sejak dari area sendiri.

Pelatih Bernardo Tavares menilai keseimbangan permainan menjadi faktor utama meningkatnya performa timnya musim ini. Menurut dia, seluruh pemain mulai memahami tugas masing-masing ketika menyerang maupun bertahan.

“Kuncinya adalah mencetak gol lebih banyak daripada kebobolan. Sikap tim bagus dan kami berkembang dalam banyak hal,” ujar Bernardo Tavares.

Catatan tiga kemenangan beruntun dengan 10 gol tanpa kebobolan menjadi bukti nyata efektivitas strategi tersebut.

