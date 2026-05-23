Sejarah Indonesia! Persib Bandung Resmi Ukir Rekor Hattrick Juara, Samai PSMS Medan dan Persis Solo

JawaPos.com - Persib Bandung keluar sebagai juara Super League 2025/2026. Kesuksesan ini sekaligus membuat tim berjuluk Pangeran Biru itu menggoreskan tinta emas dalam sepak bola Indonesia karena menjadi satu-satunya tim yang meraih hattrick juara di era modern Liga Indonesia.

Persib Bandung memastikan diri sebagai juara setelah bermain imbang tanpa gol kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) sore WIB. Meski imbang, Pangeran Biru berhak merebut titel juara musim ini.

Tambahan satu poin itu membuat Persib Bandung menutup kompetisi di posisi pertama dengan raihan 79 poin, sama seperti Borneo FC Samarinda. Hanya saja, Pangeran Biru unggul head to head atas skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC.

Alhasil, Persib Bandung pun berhak meraih gelar juaa musim ini. Manisnya, Beckham Putra cs merayakan pesta juara tersebut di depan puluhan ribu Bobotoh yang hadir di Stadion GBLA.

Raihan gelar juara ini sekaligus menjadi gelar ketiga Persib Bandung secara beruntun. Gelar ini membawa Pangeran Biru menjadi satu-satunya tim Indonesia berhasil hattrick juara di era modern Liga Indonesia.

Persib Bandung mendominasi kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia dalam tiga musim terakhir sejak 2023/2024, 2024/2026, dan 2025/2026.

Fakta menariknya, tiga gelar ini disumbang oleh pelatih yang sama, yakni Bojan Hodak.

Sejak era Liga Indonesia, pencapaian terbaik sebuah klub adalah dua gelar beruntun atau back to back juara. Di mana, prestasi itu diraih oleh Bali United pada musim 2019 dan 2021/2022. Lalu Persib Bandung sukses menyamakan rekor tersebut.

Kini, Persib Bandung berhasil melampaui prestasi bersama Bali United. Pangeran Biru mempertajam prestasinya dengan meraih hattrick juara pada Super League 2025/2026.