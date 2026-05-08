Suntikan Moral Wawali Solo! Persis Solo Dituntut Sapu Bersih 9 Poin, Persebaya Surabaya Jadi Korban Pertama

JawaPos.com — Persis Solo berada di ujung tanduk dalam persaingan papan bawah Super League 2025/2026 usai tertinggal dari para pesaing dan hanya menyisakan tiga pertandingan. Persebaya Surabaya akan menjadi lawan pertama yang wajib dikalahkan Persis Solo di Stadion Manahan pada 9 Mei 2026 demi menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi.

Tekanan besar kini menyelimuti Laskar Sambernyawa setelah hasil-hasil rival di zona degradasi membuat posisi mereka makin sulit. Persis Solo tak lagi memiliki ruang untuk terpeleset jika ingin selamat dari ancaman turun kasta musim depan.

Mengapa Laga Lawan Persebaya Surabaya Jadi Penentuan?

Pertandingan melawan Persebaya Surabaya menjadi titik awal hidup mati Persis Solo dalam misi bertahan di Super League 2025/2026.

Tiga poin di Stadion Manahan wajib diamankan sebelum menghadapi Dewa United Banten FC dan Persita Tangerang pada dua laga terakhir musim ini.

Persis Solo kini berada dalam tekanan usai Madura United FC menang 2-0 atas Bali United FC pada Selasa sore (5/5/2026). Hasil itu membuat jarak poin Persis Solo dengan Madura United FC melebar menjadi lima angka.

Situasi makin pelik karena Persis Solo juga tertinggal empat poin dari Persijap Jepara yang berada tepat di atas zona merah. Dengan hanya tiga laga tersisa, setiap pertandingan kini terasa seperti final bagi skuad Laskar Sambernyawa.

Sebelumnya, Semen Padang FC dan PSBS Biak sudah dipastikan terdegradasi dari Super League 2025/2026.