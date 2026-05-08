Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 8 Mei 2026 | 14.37 WIB

Tranmere Rovers Clinic Buka Jalan Baru Persebaya Surabaya Cetak Pelatih Berkualitas Eropa

Matt Hunter (tengah) bersama staf pelatih Persebaya Future Lab, Dani Rayoga, memberikan intruksi kepada para pemain. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Future Lab menggandeng klub Inggris, Tranmere Rovers FC, untuk meningkatkan kualitas pelatih di Surabaya melalui workshop internasional yang telah diikuti sekitar 30 pelatih. Program ini menjadi langkah strategis Persebaya Surabaya dalam membangun fondasi pembinaan usia muda yang lebih modern, terstruktur, dan berkelanjutan di Kota Pahlawan.

Kolaborasi tersebut menjadi salah satu agenda penting Persebaya Future Lab dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pembinaan usia muda.

Fokus utama program diarahkan pada peningkatan kapasitas pelatih agar memiliki pemahaman metode latihan yang lebih progresif.

Sejauh ini, Tranmere Rovers telah menggelar empat workshop kepelatihan bersama Persebaya Future Lab. Program itu diikuti sekitar 30 pelatih dari berbagai elemen pembinaan sepak bola di Surabaya.

Mengapa Persebaya Future Lab Gandeng Klub Inggris?

Persebaya Future Lab melihat kebutuhan peningkatan kualitas pelatih sebagai fondasi utama pembinaan pemain muda. Karena itu, kerja sama dengan klub luar negeri dianggap penting untuk membuka akses pembelajaran yang lebih luas.

Peserta workshop tidak hanya berasal dari internal Future Lab. Sejumlah pelatih Persebaya Surabaya yang tampil di Piala Soeratin juga ikut terlibat bersama perwakilan dari 20 klub internal Persebaya Surabaya.

Keterlibatan banyak elemen tersebut menunjukkan keseriusan Green Force dalam membangun standar pembinaan yang merata.

Persebaya Surabaya ingin seluruh ekosistem pembinaan memiliki metode dan visi pengembangan yang sejalan.

