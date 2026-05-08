Tranmere Rovers Clinic Buka Jalan Baru Persebaya Surabaya Cetak Pelatih Berkualitas Eropa

Matt Hunter (tengah) bersama staf pelatih Persebaya Future Lab, Dani Rayoga, memberikan intruksi kepada para pemain. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Future Lab menggandeng klub Inggris, Tranmere Rovers FC, untuk meningkatkan kualitas pelatih di Surabaya melalui workshop internasional yang telah diikuti sekitar 30 pelatih. Program ini menjadi langkah strategis Persebaya Surabaya dalam membangun fondasi pembinaan usia muda yang lebih modern, terstruktur, dan berkelanjutan di Kota Pahlawan.
Kolaborasi tersebut menjadi salah satu agenda penting Persebaya Future Lab dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pembinaan usia muda.
Fokus utama program diarahkan pada peningkatan kapasitas pelatih agar memiliki pemahaman metode latihan yang lebih progresif.
Sejauh ini, Tranmere Rovers telah menggelar empat workshop kepelatihan bersama Persebaya Future Lab. Program itu diikuti sekitar 30 pelatih dari berbagai elemen pembinaan sepak bola di Surabaya.
Mengapa Persebaya Future Lab Gandeng Klub Inggris?
Persebaya Future Lab melihat kebutuhan peningkatan kualitas pelatih sebagai fondasi utama pembinaan pemain muda. Karena itu, kerja sama dengan klub luar negeri dianggap penting untuk membuka akses pembelajaran yang lebih luas.
Baca Juga:Resep Bernardo Tavares Bocor! Transformasi Persebaya Surabaya Jadi Momok Menakutkan di Super League
Peserta workshop tidak hanya berasal dari internal Future Lab. Sejumlah pelatih Persebaya Surabaya yang tampil di Piala Soeratin juga ikut terlibat bersama perwakilan dari 20 klub internal Persebaya Surabaya.
Keterlibatan banyak elemen tersebut menunjukkan keseriusan Green Force dalam membangun standar pembinaan yang merata.
Persebaya Surabaya ingin seluruh ekosistem pembinaan memiliki metode dan visi pengembangan yang sejalan.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1