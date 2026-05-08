Resep Bernardo Tavares Bocor! Transformasi Persebaya Surabaya Jadi Momok Menakutkan di Super League

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares optimistis Green Force mampu melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya sedang berada dalam momentum terbaiknya di Super League 2025/2026 setelah menyapu bersih tiga laga terakhir dengan kemenangan tanpa kebobolan. Kebangkitan tim asuhan Bernardo Tavares itu membuat Green Force kini menembus lima besar klasemen sementara dengan koleksi 51 poin saat kompetisi menyisakan tiga pekan lagi.
Tren positif tersebut langsung memunculkan optimisme besar di kalangan suporter Persebaya Surabaya.
Tim kini tidak hanya menang, tetapi juga tampil dominan dengan permainan yang jauh lebih matang dibanding beberapa pekan sebelumnya.
Apa yang Membuat Persebaya Surabaya Mendadak Berbeda?
Perubahan paling terlihat ada pada cara bermain Persebaya Surabaya dalam tiga pertandingan terakhir. Tim tampil lebih sabar membangun serangan, agresif saat melakukan tekanan, dan disiplin menjaga area pertahanan.
Dalam periode itu, Persebaya Surabaya sukses mencetak 10 gol tanpa sekalipun kebobolan. Catatan tersebut menjadi sinyal kuat jika keseimbangan permainan mulai ditemukan oleh Bernardo Tavares.
Kebangkitan ini sebenarnya tidak datang secara instan karena sebelumnya Persebaya Surabaya sempat kesulitan menjaga konsistensi. Meski beberapa kali tampil dominan, hasil akhir tidak selalu berpihak kepada Green Force.
Bernardo Tavares mengungkapkan kemenangan menjadi faktor terbesar yang mengubah mental dan atmosfer tim secara keseluruhan. Menurutnya, permainan bagus tidak akan berarti tanpa hasil maksimal di lapangan.
“Saya pikir ini bagus. Sepak bola adalah tentang menang. Melawan Madura United kita main bagus tapi tidak menang,” kata Bernardo Tavares.
