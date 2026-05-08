Mimpi Buruk Persis Solo! Duet Gustavo dan Risto Jadi Tembok Kukuh Persebaya Surabaya

Gustavo Fernandes siap jadi tembok Persebaya Surabaya hadapi Persijap Jepara. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang ke markas Persis Solo dengan modal tiga clean sheet beruntun jelang duel pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/5/2026). Tren positif itu membuat lini belakang Green Force kini menjadi ancaman serius bagi tuan rumah yang baru saja dihajar lima gol oleh Malut United.
Ketangguhan lini pertahanan menjadi sorotan utama dalam kebangkitan Persebaya Surabaya pada akhir musim ini.
Tim asuhan Paul Munster tampil semakin disiplin setelah mencatat kemenangan atas Malut United 2-0, membantai Arema FC 4-0, serta menggilas PSBS Biak 4-0.
Baca Juga:Resep Bernardo Tavares Bocor! Transformasi Persebaya Surabaya Jadi Momok Menakutkan di Super League
Mengapa Lini Belakang Persebaya Surabaya Sulit Ditembus?
Persebaya Surabaya kini menunjukkan perubahan signifikan di sektor pertahanan setelah mampu mencatat tiga laga tanpa kebobolan secara beruntun.
Catatan tersebut menjadi bukti peningkatan organisasi permainan yang semakin matang pada fase krusial kompetisi.
Solidnya pertahanan Green Force tidak hanya berasal dari kualitas individu pemain belakang, tetapi juga dari kerja kolektif seluruh tim.
Gustavo Fernandes menyebut pressing sejak lini depan menjadi pondasi utama yang membuat pemain belakang lebih nyaman mengantisipasi serangan lawan.
“Menurut saya, kunci utamanya adalah kerja sama tim. Semua dimulai dari lini depan hingga belakang. Ketika lini tengah melakukan pressing dengan baik dan penyerang ikut membantu menutup ruang, kami di belakang tidak terlalu banyak menghadapi situasi berbahaya,” ujar Gustavo Fernandes.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1