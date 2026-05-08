Mimpi Buruk Persis Solo! Duet Gustavo dan Risto Jadi Tembok Kukuh Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang ke markas Persis Solo dengan modal tiga clean sheet beruntun jelang duel pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/5/2026). Tren positif itu membuat lini belakang Green Force kini menjadi ancaman serius bagi tuan rumah yang baru saja dihajar lima gol oleh Malut United.

Ketangguhan lini pertahanan menjadi sorotan utama dalam kebangkitan Persebaya Surabaya pada akhir musim ini.

Tim asuhan Paul Munster tampil semakin disiplin setelah mencatat kemenangan atas Malut United 2-0, membantai Arema FC 4-0, serta menggilas PSBS Biak 4-0.

Mengapa Lini Belakang Persebaya Surabaya Sulit Ditembus?

Persebaya Surabaya kini menunjukkan perubahan signifikan di sektor pertahanan setelah mampu mencatat tiga laga tanpa kebobolan secara beruntun.

Catatan tersebut menjadi bukti peningkatan organisasi permainan yang semakin matang pada fase krusial kompetisi.

Solidnya pertahanan Green Force tidak hanya berasal dari kualitas individu pemain belakang, tetapi juga dari kerja kolektif seluruh tim.

Gustavo Fernandes menyebut pressing sejak lini depan menjadi pondasi utama yang membuat pemain belakang lebih nyaman mengantisipasi serangan lawan.