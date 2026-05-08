Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 8 Mei 2026 | 14.19 WIB

Mimpi Buruk Persis Solo! Duet Gustavo dan Risto Jadi Tembok Kukuh Persebaya Surabaya

Gustavo Fernandes siap jadi tembok Persebaya Surabaya hadapi Persijap Jepara. (Persebaya) - Image

Gustavo Fernandes siap jadi tembok Persebaya Surabaya hadapi Persijap Jepara. (Persebaya)

 

JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang ke markas Persis Solo dengan modal tiga clean sheet beruntun jelang duel pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/5/2026). Tren positif itu membuat lini belakang Green Force kini menjadi ancaman serius bagi tuan rumah yang baru saja dihajar lima gol oleh Malut United.

Ketangguhan lini pertahanan menjadi sorotan utama dalam kebangkitan Persebaya Surabaya pada akhir musim ini.

Tim asuhan Paul Munster tampil semakin disiplin setelah mencatat kemenangan atas Malut United 2-0, membantai Arema FC 4-0, serta menggilas PSBS Biak 4-0.

Mengapa Lini Belakang Persebaya Surabaya Sulit Ditembus?

Persebaya Surabaya kini menunjukkan perubahan signifikan di sektor pertahanan setelah mampu mencatat tiga laga tanpa kebobolan secara beruntun.

Catatan tersebut menjadi bukti peningkatan organisasi permainan yang semakin matang pada fase krusial kompetisi.

Solidnya pertahanan Green Force tidak hanya berasal dari kualitas individu pemain belakang, tetapi juga dari kerja kolektif seluruh tim.

Gustavo Fernandes menyebut pressing sejak lini depan menjadi pondasi utama yang membuat pemain belakang lebih nyaman mengantisipasi serangan lawan.

“Menurut saya, kunci utamanya adalah kerja sama tim. Semua dimulai dari lini depan hingga belakang. Ketika lini tengah melakukan pressing dengan baik dan penyerang ikut membantu menutup ruang, kami di belakang tidak terlalu banyak menghadapi situasi berbahaya,” ujar Gustavo Fernandes.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Resep Bernardo Tavares Bocor! Transformasi Persebaya Surabaya Jadi Momok Menakutkan di Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Resep Bernardo Tavares Bocor! Transformasi Persebaya Surabaya Jadi Momok Menakutkan di Super League

Jumat, 8 Mei 2026 | 14.03 WIB

Persebaya Surabaya Buka Jalur Inggris! Future Lab Jadi Magnet Klub Eropa - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Buka Jalur Inggris! Future Lab Jadi Magnet Klub Eropa

Jumat, 8 Mei 2026 | 13.53 WIB

Sulit Didobrak Musuh! Persebaya Surabaya Punya Salah Satu Tembok Terbaik di Super League! - Image
Sepak Bola Indonesia

Sulit Didobrak Musuh! Persebaya Surabaya Punya Salah Satu Tembok Terbaik di Super League!

Jumat, 8 Mei 2026 | 04.50 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore