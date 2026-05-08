Persebaya Surabaya Buka Jalur Inggris! Future Lab Jadi Magnet Klub Eropa

Delegasi Tranmere Rovers FC berdiskusi dengan Persebaya Future Lab di Lapangan B Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (752026). (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Future Lab mendapat kunjungan langsung dari klub Liga 2 Inggris, Tranmere Rovers FC, di Lapangan B Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (7/5/2026) siang. Pertemuan itu menjadi langkah penting Persebaya Surabaya memperkuat pembinaan usia muda lewat kolaborasi internasional dan pertukaran metode pengembangan pemain modern.
Delegasi Tranmere Rovers FC diwakili staf pelatih Matt Hunter dan Dan Odonnell. Mereka berdiskusi intens bersama Kepala Persebaya Future Lab Ganesha Putera selama kurang lebih 90 menit.
Mengapa Persebaya Surabaya Mulai Aktif Bangun Jejaring Global?
Persebaya Surabaya mulai serius membuka jaringan internasional demi mempercepat perkembangan sistem pembinaan pemain muda.
Langkah itu dilakukan agar kualitas akademi dan metode pelatihan Green Force mampu bersaing dengan perkembangan sepak bola global.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas banyak hal mulai metode latihan, pengembangan talenta muda, hingga filosofi pembinaan yang diterapkan masing-masing klub.
Diskusi berlangsung terbuka karena kedua pihak sama-sama memiliki perhatian besar terhadap pembinaan pemain usia dini.
Ganesha Putera menegaskan kolaborasi internasional menjadi bagian penting dalam visi jangka panjang Persebaya Surabaya.
Menurutnya, pertukaran ilmu dengan pelatih dan ekspert luar negeri dapat mempercepat peningkatan kualitas pembinaan di internal klub.
