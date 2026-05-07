Muhammad Ridho Kecewa dan Minta Maaf, Usai Gagal Bawa Barito Putera Promosi ke Super League

JawaPos.com - Muhammad Ridho mengungkapkan kekecewaannya setelah Barito Putera gagal promosi ke Super League musim depan. Kepastian tersebut didapatkan setelah laga kemenangan telak melawan Persipal FC di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (3/5).

Melalui sosial media, Muhammad Ridho merasakan sedih dan kecewa. Dia juga meminta maaf kepada suporter yang tidak bisa mewujudkan harapan Barito Putera kembali ke Super League musim depan.

Selain meminta maaf, Muhammad Ridho menegaskan agar tidak menyalahkan siapapun atas kegagalan Barito Putera menuju Super League. Kiper 35 tahun tersebut justru menginginkan agar timnya bisa instrospeksi.

"Hajat kita kembali promosi belum di ijabah. Sakit, sedih dan kecewa bahkan saya yakin semua pemain merasakan hal yang sama. Mohon maaf sebesar-besar nya," tulis Ridho di Instagram.

"Mari saat nya bukan saling menyalahkan atau pun menghakimi. Tapi saat nya saling menguatkan serta introspeksi agar kita semua bisa kembali berambisi menembus apa yang kita inginkan musim depan," tutup pemilik tiga caps bersama Timnas Indonesia tersebut.

Musim ini, Muhammad Ridho menjadi kiper pilihan utama Stefano Cugurra. Dia harus bersaing dengan Satria Tama yang ternyata harus rela berperan sebagai kiper kedua.

Pemain kelahiran Pekalongan tersebut sudah bermain sebanyak 18 pertandingan. Ridho mencatatkan 11 clean sheet dan 14 kebobolan selama bermain untuk Barito Putera.

Jumlah penyelamatannya juga cukup banyak sebagai kiper utama. Melansir statistik permainannya dari I League, Ridho melakukan 36 penyelamatan.