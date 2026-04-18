Derbi Kalimantan Memanas, Persiba Balikpapan Siap Hadang Ambisi Promosi Barito Putera

JawaPos.com–Laga sarat gengsi bertajuk Derbi Kalimantan akan tersaji saat PS Barito Putera menjamu Persiba Balikpapan di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (18/4) malam. Pertandingan ini diprediksi berjalan sengit mengingat kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar di kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026.

Sebagai tim tamu, Persiba Balikpapan mengaku datang dengan persiapan yang cukup matang. Pelatih kepala Leonard Tupamahu menyebut jeda waktu empat hari sebelum pertandingan dimanfaatkan dengan baik untuk mematangkan strategi dan kondisi fisik pemain.

Barito Putera tengah memburu tiket promosi ke BRI Super League, sementara Persiba berjuang untuk mengamankan posisi agar tetap bertahan di kompetisi. Menurut Leonard, laga ini bukan hanya soal gengsi daerah, tetapi juga soal target masing-masing tim.

”Kami tahu Barito punya ambisi besar untuk promosi, tapi kami juga punya target bertahan. Jadi, tim yang tampil lebih siap dan konsisten akan punya peluang menang lebih besar,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Dia juga menegaskan pentingnya menjaga semangat juang, baik saat bermain di kandang maupun tandang. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam persiapan tim berjuluk Beruang Madu tersebut.

Selain itu, Leonard mengaku sudah cukup memahami karakter permainan Barito Putera. Pengalamannya yang pernah bekerja sama dengan pelatih Barito Stefano Cugurra, menjadi nilai tambah dalam membaca kekuatan lawan.

Barito dikenal sebagai tim yang memiliki organisasi permainan solid, termasuk memanfaatkan situasi bola mati. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Persiba dalam menyusun strategi.

”Kami sudah menganalisis kekuatan mereka, terutama dari bola mati. Itu yang coba kami antisipasi bersama tim,” jelas Leonard.