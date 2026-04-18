Andre Rizal Hanafi
19 April 2026, 01.00 WIB

Derbi Kalimantan Memanas, Persiba Balikpapan Siap Hadang Ambisi Promosi Barito Putera

Pelatih Persiba Balikpapan Leonard Tupamahu. (Istimewa)

 

JawaPos.com–Laga sarat gengsi bertajuk Derbi Kalimantan akan tersaji saat PS Barito Putera menjamu Persiba Balikpapan di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (18/4) malam. Pertandingan ini diprediksi berjalan sengit mengingat kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar di kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026.

Sebagai tim tamu, Persiba Balikpapan mengaku datang dengan persiapan yang cukup matang. Pelatih kepala Leonard Tupamahu menyebut jeda waktu empat hari sebelum pertandingan dimanfaatkan dengan baik untuk mematangkan strategi dan kondisi fisik pemain.

Barito Putera tengah memburu tiket promosi ke BRI Super League, sementara Persiba berjuang untuk mengamankan posisi agar tetap bertahan di kompetisi. Menurut Leonard, laga ini bukan hanya soal gengsi daerah, tetapi juga soal target masing-masing tim.

”Kami tahu Barito punya ambisi besar untuk promosi, tapi kami juga punya target bertahan. Jadi, tim yang tampil lebih siap dan konsisten akan punya peluang menang lebih besar,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Dia juga menegaskan pentingnya menjaga semangat juang, baik saat bermain di kandang maupun tandang. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam persiapan tim berjuluk Beruang Madu tersebut.

Selain itu, Leonard mengaku sudah cukup memahami karakter permainan Barito Putera. Pengalamannya yang pernah bekerja sama dengan pelatih Barito Stefano Cugurra, menjadi nilai tambah dalam membaca kekuatan lawan.

Barito dikenal sebagai tim yang memiliki organisasi permainan solid, termasuk memanfaatkan situasi bola mati. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Persiba dalam menyusun strategi.

”Kami sudah menganalisis kekuatan mereka, terutama dari bola mati. Itu yang coba kami antisipasi bersama tim,” jelas Leonard.

Dia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat berjalan sesuai rencana saat pertandingan berlangsung. Dengan kondisi tim yang cukup siap, Persiba optimistis mampu memberikan perlawanan maksimal di kandang Barito.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Persiba Tanpa Leonard Tupamahu, Gunawan Pastikan Tim Siap Hadapi Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Persiba Tanpa Leonard Tupamahu, Gunawan Pastikan Tim Siap Hadapi Kendal Tornado FC

13 April 2026, 01.44 WIB

Misi Berbeda di Batakan: Persipura Kejar Promosi, Persiba Hindari Degradasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Misi Berbeda di Batakan: Persipura Kejar Promosi, Persiba Hindari Degradasi

04 April 2026, 22.11 WIB

Persipura Tak Mau Terpeleset di Batakan, Rahmad Darmawan Waspadai Ancaman Persiba Balikpapan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persipura Tak Mau Terpeleset di Batakan, Rahmad Darmawan Waspadai Ancaman Persiba Balikpapan

04 April 2026, 22.04 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

5

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

6

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

7

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

8

Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

