Skenario PSS Sleman, Persipura Jayapura, dan Barito Putera Berebut Tiket Promosi ke Super League Musim Depan

JawaPos.com — Persaingan panas perebutan tiket promosi ke Super League musim 2026/2027 dari Grup 2 zona Timur Championship mencapai klimaks. PSS Sleman, Persipura Jayapura, dan Barito Putera terlibat dalam pertarungan hidup-mati yang ditentukan pada laga pamungkas akhir pekan ini.

Skenario promosi dan play-off promosi Championship dari Grup 2 zona Timur antara PSS Sleman, Persipura, dan Barito Putera yang memiliki peluang paling kecil.

Situasi ini membuat setiap hasil pertandingan menjadi krusial dan tak bisa ditebak.

Saat ini, PSS Sleman dan Persipura Jayapura berada di posisi teratas dengan peluang hampir seimbang. Sementara Barito Putera tertinggal tiga poin dan berada dalam posisi paling sulit untuk mengejar tiket promosi.

Hasil head to head antartim PSS, Persipura, dan Barito Putera, klasemen sementara, dan jadwal laga pamungkas. Semua faktor itu kini jadi penentu nasib tiga tim besar tersebut.

PSS Sleman berada di posisi terdepan untuk promosi langsung ke Super League musim depan. PSS Sleman dipastikan mendapatkan promosi langsung ke Super League 2026/2027 jika meraih kemenangan atas PSIS Semarang.

Bermain di kandang sendiri melawan PSIS Semarang jadi keuntungan besar bagi tim asuhan Ansyari Lubis. Jika menang, mereka akan mengoleksi 56 poin dan tak terkejar di puncak klasemen.

Namun, hasil imbang masih membuka peluang, meski tidak sepenuhnya aman bagi PSS Sleman. Mereka masih bisa finis sebagai runner-up dan harus melalui jalur play-off, tergantung hasil Persipura.