Jangan Sedih Persija Jakarta! Kolaborasi JOKT dan Pusamania Bikin Merinding Persib Bandung di Stadion Segiri

JawaPos.com - Keputusan venue pertandingan antara Persija Jakarta vs Persib Bandung telah diputuskan. Stadion Segiri, Samarinda, bakal menjadi saksi bisu sengitnya persaingan Derbi Indonesia pada 10 Mei 2026.

Sebagian besar The Jakmania tentu saja kecewa berat dengan keputusan itu. Mereka gagal menyaksikan duel klasik itu di Jakarta.

Kebijakan itu menjadi kali kesekian Persija gagal menjalani laga kandang kontra Persib di Jakarta, di mana laga terakhir mereka digelar di Jakarta (SUGBK) pada 2019. Artinya, sudah tujuh tahun Persija menjadi musafir ketika menjamu Persib.

Akan tetapi, The Jakmania tak boleh sepenuhnya bersedih. Mereka harus menyikapi itu secara positif. Apalagi, Persija tak sepenuhnya sendirian walau bermain di kandang Borneo FC.

Jakmania Outsider Kalimantan Timur (JOKT), salah satu fans fanatik Persija yang berada di Kalimantan Timur bakal menjadi basis terkuat. Mereka bakal menjadi pemain ke-12 Persija saat menjamu Persib nanti.

Selain itu, ada kabar jika sejumlah Jakmania yang berada di Pulau Jawa berencana menggeluruduk Samarinda.

Kabar lain menyatakan fans Borneo FC, Pusamania, bakal membantu Macan Kemayoran. Bukan karena sama-sama oranye, tapi mereka sepertinya punya kepentingan. Kemenangan Persija akan memudahkan Borneo FC menelikung Persib di puncak klasemen Super League musim ini.

Persib saat ini masih bercokol di posisi puncak dengan 72 poin hingga pekan 31. Pangeran Biru hanya unggul rekor head to head atas Borneo FC yang memiliki nilai sama, sedangkan Persija masih tercecer di peringkat ketiga dengan 65 poin.