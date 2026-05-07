Nestapa Persija Jakarta, Tujuh Tahun Terusir dari Jakarta saat Menjamu Persib

JawaPos.com - Persija Jakarta gagal menjamu Persib Bandung di Jakarta pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025/2026. Kabar tidak sedap itu sekaligus memperpanjang catatan pahit Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yang kembali gagal menggelar laga kandangnya di kota sendiri.

Sedianya, duel klasik Persija Jakarta versus Persib Bandung digelar di Jakarta pada Minggu (10/5/2026). Dua lokasi sudah disiapkan oleh Panitia Pelaksana Macan Kemayoran untuk menggelar laga tersebut, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Jakarta International Stadium (JIS).

Pindah ke Stadion Segiri Samarinda Namun, harapan Persija Jakarta untuk memainkan laga kandang di kotanya sendiri harus pupus. Per Rabu (6/5/2026), I.League selaku operator kompetisi memutuskan duel Macan Kemayoran vs Persib Bandung digelar di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur. Keputusan tersebut diambil karena pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin untuk menggelar laga di Jakarta karena alasan keamanan.

Keputusan tersebut bisa dibilang cukup merugikan Persija Jakarta, baik dari segi finansial maupun persiapan. Pertandingan kandang yang seharusnya mereka mainkan di Jakarta, kini harus dimainkan di luar Pulau Kalimantan. Perjalanan jauh itu tentu cukup menguras fisik skuad Macan Kemayoran.

Terlebih, duel klasik tersebut bukan hanya sekadar pertandingan yang mempertemukan dua tim dengan rivalitas tinggi. Melainkan, duel Persija Jakarta vs Persib Bandung bisa menjadi penentu arah perburuan gelar juara musim ini. Kendati Pangeran Biru menjadi salah satu tim terkuat dalam merebut juara, Macan Kemayoran secara matematis juga masih punya peluang.

Tujuh Tahun Gagal Jamu Persib di Jakarta Terlepas dari pindahnya lokasi duel klasik tersebut, faktanya ini bukan kali pertama Persija Jakarta harus terusir dari kotanya sendiri untuk menjamu Persib Bandung. Tercatat, Macan Kemayoran sudah tujuh tahun lamanya gagal menjamu Pangeran Biru di Jakarta.

Persija Jakarta terakhir kali menjamu Persib Bandung di Jakarta pada 10 Juli 2019 lalu. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) itu, kedua kesebelasan bermain imbang dengan skor 1-1.

