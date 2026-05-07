Milomir Seslija Benahi Lubang Persis Solo! Persebaya Surabaya Siap Kirim Laskar Sambernyawa Degradasi

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija menyoroti lemahnya lini pertahanan timnya jelang menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Manahan. (Persis)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang ke markas Persis Solo dengan modal tiga clean sheet beruntun jelang laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/5/2026). Kondisi itu membuat Green Force berada di atas angin, sementara Persis Solo justru dihantui ancaman degradasi setelah terpuruk di posisi ke-16 dengan 27 poin dari 31 pertandingan.
Persebaya Surabaya sedang berada dalam performa menakutkan di penghujung musim ini.
Tim asuhan Paul Munster sukses meraih kemenangan meyakinkan atas Malut United 2-0, membantai Arema FC 4-0, hingga menghajar PSBS Biak 4-0.
Catatan tersebut membuat lini pertahanan Persebaya Surabaya jadi sorotan utama. Dalam tiga pertandingan terakhir, Green Force sama sekali tidak memberi ruang lawan untuk mencetak gol.
Situasi itu jelas jadi alarm bahaya bagi Persis Solo yang baru saja dihajar Malut United dengan skor telak 5-2. Kekalahan tersebut memperlihatkan rapuhnya pertahanan Laskar Sambernyawa saat menghadapi tekanan lawan.
Di tengah performa apik Persebaya Surabaya, kabar kurang menyenangkan datang untuk Bonek. Panpel Persis Solo memastikan suporter tim tamu tidak diizinkan hadir langsung di Stadion Manahan.
Persis Solo datang ke laga ini dengan kondisi mental yang belum sepenuhnya pulih. Kekalahan telak dari Malut United di Stadion Jatidiri Semarang pada Sabtu (2/5/2026) menjadi pukulan keras bagi skuad asuhan Milomir Seslija.
Sebenarnya Persis Solo sempat membuka keunggulan lebih dulu lewat Bruno Gomes pada menit ke-14. Namun keunggulan itu langsung buyar setelah David Da Silva mengamuk lewat trigol pada menit ke-19, 39, dan 45+2.
Tidak berhenti di situ, Malut United kembali menambah dua gol lewat N. Junior menit ke-50 dan Yakob Sayuri menit ke-69. Persis Solo hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Arkhan Kaka pada menit ke-78.
