Operator Liga Pastikan Jakmania Bisa Hadir di Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung, Bobotoh Diundang ke Stadion Segiri?

The Jakmania boleh hadir ke Segiri, Kaltim. (Instagram Dikysoemarno/The Jakmania)
JawaPos.com - Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, memastikan pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung dipindah ke Samarinda, Kalimantan Timur. Meski bermain di luar Jakarta, pertandingan tersebut tetap berstatus dengan penonton.
Misteri lokasi pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 akhirnya terungkap. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yang bertindak sebagai tuan rumah, harus menelan pil pahit karena terusir dari Jakarta.
Pertandingan sarat gengsi tersebut pun akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB. Kepastian tersebut didapat setelah I.League selaku operator liga melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Rabu (6/5/2026).
"Liga memutuskan untuk (pertandingan Persija vs Persib) digelar di Kalimantan Timur, ya, di Samarinda tepatnya. Waktunya sama, tanggal 10 (Mei 2026, jamnya tetap 15.30," kata Ferry Paulus di Mabes Polri, Rabu (6/5/2026).
Meski Persija Jakarta harus terusir jauh ke luar Pulau Jawa, Ferry Paulus menyampaikan bahwa pertandingan tersebut tetap berstatus dengan penonton. Artinya, Jakmania diperbolehkan hadir langsung untuk mendukung tim kebanggaannya berduel melawan Persib Bandung.
Perihal jumlah penonton, kata Ferry Paulus, disesuaikan dengan kapasitas Stadion Segiri. Diketahui, markas Borneo FC itu memiliki kapasitas sekitar 13 ribu penonton.
“Pertandingannya tetap dengan penonton. Tetap dengan penonton, sesuai dengan standar kapasitas yang ada di sana. Ya harapan kita tentunya semua bisa berjalan dengan lancar," terang Ferry Paulus.
Lebih lanjut, Ferry Paulus juga memastikan bahwa aturan larangan suporter tim tamu tetap berlaku. Artinya, Bobotoh dilarang hadir ke Stadion Segiri Samarinda. Agaknya, akan sangat riskan jika suporter Persib Bandung memaksa hadir ke laga klasik tersebut.
"Itu tetap dilarang, suporter tamu tetap dilarang. Sama seperti kejadian-kejadian atau pertandingan-pertandingan sebelumnya. Suporter tamunya tetap dilarang," papar Ferry Paulus.
Ferry Paulus menjelaskan bahwa I.League selaku operator liga sejatinya mendukung masing-masing klub untuk bermain kandang di kotanya sendiri. Namun, faktor keamanan diluar dari kendali mereka. Menurutnya, langkah ini menjadi keputusan terbaik.
