Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Rabu, 6 Mei 2026 | 21.32 WIB

Operator Liga Pastikan Jakmania Bisa Hadir di Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung, Bobotoh Diundang ke Stadion Segiri?

The Jakmania boleh hadir ke Segiri, Kaltim. (Instagram Dikysoemarno/The Jakmania) - Image

The Jakmania boleh hadir ke Segiri, Kaltim. (Instagram Dikysoemarno/The Jakmania)

JawaPos.com - Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, memastikan pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung dipindah ke Samarinda, Kalimantan Timur. Meski bermain di luar Jakarta, pertandingan tersebut tetap berstatus dengan penonton.

Misteri lokasi pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 akhirnya terungkap. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yang bertindak sebagai tuan rumah, harus menelan pil pahit karena terusir dari Jakarta.

Pertandingan sarat gengsi tersebut pun akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB. Kepastian tersebut didapat setelah I.League selaku operator liga melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Rabu (6/5/2026).

"Liga memutuskan untuk (pertandingan Persija vs Persib) digelar di Kalimantan Timur, ya, di Samarinda tepatnya. Waktunya sama, tanggal 10 (Mei 2026, jamnya tetap 15.30," kata Ferry Paulus di Mabes Polri, Rabu (6/5/2026).

Meski Persija Jakarta harus terusir jauh ke luar Pulau Jawa, Ferry Paulus menyampaikan bahwa pertandingan tersebut tetap berstatus dengan penonton. Artinya, Jakmania diperbolehkan hadir langsung untuk mendukung tim kebanggaannya berduel melawan Persib Bandung.

Perihal jumlah penonton, kata Ferry Paulus, disesuaikan dengan kapasitas Stadion Segiri. Diketahui, markas Borneo FC itu memiliki kapasitas sekitar 13 ribu penonton.

“Pertandingannya tetap dengan penonton. Tetap dengan penonton, sesuai dengan standar kapasitas yang ada di sana. Ya harapan kita tentunya semua bisa berjalan dengan lancar," terang Ferry Paulus.

Lebih lanjut, Ferry Paulus juga memastikan bahwa aturan larangan suporter tim tamu tetap berlaku. Artinya, Bobotoh dilarang hadir ke Stadion Segiri Samarinda. Agaknya, akan sangat riskan jika suporter Persib Bandung memaksa hadir ke laga klasik tersebut.

"Itu tetap dilarang, suporter tamu tetap dilarang. Sama seperti kejadian-kejadian atau pertandingan-pertandingan sebelumnya. Suporter tamunya tetap dilarang," papar Ferry Paulus.

Ferry Paulus menjelaskan bahwa I.League selaku operator liga sejatinya mendukung masing-masing klub untuk bermain kandang di kotanya sendiri. Namun, faktor keamanan diluar dari kendali mereka. Menurutnya, langkah ini menjadi keputusan terbaik.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Breaking News! Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Resmi Digelar di Stadion Segiri Samarinda, Ferry Paulus Buka Suara - Image
Sepak Bola Indonesia

Breaking News! Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Resmi Digelar di Stadion Segiri Samarinda, Ferry Paulus Buka Suara

Rabu, 6 Mei 2026 | 20.42 WIB

Ketika Bobotoh Satu Suara, Mendadak Jadi Fans Persita Tangerang untuk Bungkam Borneo FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Ketika Bobotoh Satu Suara, Mendadak Jadi Fans Persita Tangerang untuk Bungkam Borneo FC

Selasa, 5 Mei 2026 | 18.49 WIB

Tribun VIP GBLA Ditutup Sementara, Persib Bandung Pastikan Kenyamanan Bobotoh Tetap Aman - Image
Sepak Bola Indonesia

Tribun VIP GBLA Ditutup Sementara, Persib Bandung Pastikan Kenyamanan Bobotoh Tetap Aman

Senin, 4 Mei 2026 | 17.00 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore