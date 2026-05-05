Pesan Nova Arianto ke Timnas Indonesia U-17 Sebelum Berjuang di Piala Asia: Main Enjoy! 

JawaPos.com - Nova Arianto memberikan pesan dukungan kepada para pemain Timnas Indonesia U17 yang bakal berjuang di Piala Asia U-17. Laga pertama mereka akan menghadapi Tiongkok U17 di King Abdullah Sports City, Selasa (5/5) pukul 23.30 WIB.

Melalui sosial media, Nova Arianto berpesan agar para pemain Timnas Indonesia U-17 bermain dengan enjoy selama Piala Asia U-17 yang merupakan jalan menuju Piala Dunia U17. Mental kuat juga menjadi sorotan pelatih Timnas Indonesia U-20 tersebut.

"Selamat bertanding untuk Timnas U-17 di piala Asia U-17 yang menjadi bagian untuk kita bisa menuju ke Piala Dunia U-17. Enjoy dan nikmati setiap pertandingan kalian jangan pernah menjadi beban tetapi kuatkan mental kalian dan jangan pernah menyerah sedikitpun karena di sepak bola kita tidak pernah tau apa yang terjadi sebelum pertandingan itu selesai," tulis Nova Arianto di Instagram.

Pelatih yang dulunya merupakan bek tengah tersebut juga berharap agar para pemain mengikuti instruksi para pelatihnya. Selain itu, Nova menekankan skuad timnas Indonesia U-17 tetap kompak dalam setiap pertandingan.

"Fokus dengan apa yang dibuat oleh coaching staff percayalah semua adalah yang terbaik. Satukan pikiran positif dan saling menguatkan satu sama yang lain agar kalian bisa semakin kuat untuk menghadapi siapapun," lanjut Nova Arianto.

Dukungan diberikan Nova kepada staf kepelatihan Timnas Indonesia U-17 yang dipimpin oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Pelatih 47 tahun tersebut berharap agar Garuda Muda bisa berbicara banyak di Piala Asia U-17 dan bisa lolos ke Piala Dunia U-17.

"Sukses all coaches mas coach Kurniawan Dwi Yulianto, Dwi Prio Utomo, Sandhika Pratama, Lingko Salang, dan Dedy Sutanto dan staf semuanya semoga Timnas U-17 diberikan kemudahan dan kelancaran di Piala Asia U-17 dan kita bisa melanjutkan tradisi untuk kita bisa lolos Piala Dunia U-17 . Come on boys," tutup Nova Arianto.

Nova Arianto pernah menangani Timnas Indonesia U-17, dia mampu membawa timnya berbicara banyak di Piala Asia U-17. Saat itu, legenda Persebaya Surabaya tersebut membuat timnya tampil perkasa dengan mengalahkan Korea Selatan U-17, Yaman U-17, dan Afganistan U-17 sekaligus lolos ke perempat final meski kalah dari Korea Utara U-17.