Gol Kilat Junior Brandao Guncang Klasemen! Madura United di Atas Angin, Dewa United Tertekan di Babak Pertama

Selebrasi Junior Brandao usai mencetak gol cepat ke gawang Dewa United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan. (Madura United)
JawaPos.com — Gol cepat Junior Brandao langsung mengubah jalannya laga sekaligus mengguncang peta persaingan klasemen Super League 2025/2026. Madura United tampil agresif sejak awal dan sukses unggul lebih dulu atas Dewa United dalam duel pekan ke-29.
Madura United untuk sementara berada di atas angin saat menjamu Dewa United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Sabtu (25/4/2026).
Laskar Sape Kerrab unggul cepat 1-0 hingga pertengahan babak pertama berkat aksi tajam Junior Brandao.
Gol tersebut tercipta saat pertandingan baru berjalan tujuh menit dan langsung membakar atmosfer stadion. Berawal dari skema serangan cepat, Iran Junior mengirimkan umpan matang yang diselesaikan sempurna oleh Junior Brandao.
Penyelesaian klinis striker asal Brasil itu membuat lini belakang Dewa United terlihat goyah sejak awal laga. Tekanan yang dibangun Madura United memaksa tim tamu bermain lebih hati-hati dalam mengembangkan permainan.
Keunggulan cepat itu membuat Madura United tampil semakin percaya diri dalam mengontrol tempo pertandingan. Mereka mampu mendominasi penguasaan bola dengan catatan mencapai 58 persen hingga menit ke-27.
Meski begitu, Dewa United tidak tinggal diam dan mencoba memberikan respons lewat sejumlah peluang. Tercatat lima percobaan tembakan dilepaskan, dengan dua di antaranya mengarah tepat ke gawang.
Namun solidnya lini pertahanan Madura United membuat upaya Dewa United belum membuahkan hasil. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah pun tetap bertahan hingga pertengahan babak pertama.
Gol Junior Brandao tidak hanya berdampak pada jalannya pertandingan, tetapi juga signifikan terhadap posisi klasemen sementara.
