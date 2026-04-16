Bahaya! Lulinha dan Junior Brandao Diprediksi Absen di Derbi Suramadu, Duel Persebaya Surabaya vs Madura United

JawaPos.com — Duel panas bertajuk Derbi Suramadu antara Persebaya Surabaya melawan Madura United terancam kehilangan daya ledaknya. Tim tamu kini dibayangi krisis pemain setelah sejumlah pilar diprediksi absen di laga krusial pekan ke-28 Super League 2025/2026.

Situasi ini jelas bukan kabar baik bagi Madura United yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi.

Kondisi kebugaran pemain menjadi persoalan serius yang bisa memengaruhi performa tim saat menghadapi tekanan tinggi dari Green Force.

Pelatih interim Madura United, Rahmad Basuki, mengungkapkan beberapa nama dipastikan sulit tampil dalam laga sarat gengsi tersebut.

Dua pemain yang hampir pasti absen adalah Mendonca dan penjaga gawang Miswar Saputra.

Khusus Mendonca, kondisinya belum memungkinkan setelah menjalani operasi akibat cedera kepala yang dialaminya beberapa waktu lalu. Situasi ini membuat lini pertahanan Madura United kehilangan salah satu kekuatan utamanya.

“Kemungkinan besar keduanya akan absen di Derby Suramadu,” kata Rahmad Basuki, Rabu (15/04/2026).

Pernyataan itu mempertegas Madura United harus mencari alternatif lain untuk menutup lubang yang ditinggalkan pemain inti.