Terlambat Panas! Milos Raickovic Ngebut Cetak Gol Jelang Super League usai, Modal Bagus Jadi Mesin Gol Musim Depan

Pemain Persebaya Milos Raickovic merayakan gol ke gawang PSBS Biak. (Persebaya)
JawaPos.com–Terlambat panas! Mungkin itulah istilah untuk menggambarkan kiprah Milos Raickovic di Persebaya Surabaya musim ini. Sebagai gelandang serang, dia diharapkan bisa menjadi pencetak gol dari lini kedua bersanding dengan Francisco Rivera.
Namun, sejak didatangkan pada awal musim ini, dia sempat kesulitan menjadi motor serangan di lini tengah Persebaya. Saat rekannya sesama gelandang, Francisco Rivera konsisten mencetak gol, Milos Raickovic tak kunjung menunjukan ketajaman.
Milos tak menyerah begitu saja. Pergantian pelatih dari Eduardo Perez ke Bernardo Tavares ternyata memberi berkah. Kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dia mulai menunjukkan ketajaman menjelang musim berakhir.
Dia pun membeberkan rahasia kenaikan grafik permainan dalam beberapa laga terakhir. Selain kerja keras, mentalitas juga turut berperan penting dalam karirnya.
”Ini soal mentalitas. Saya tahu harus terus berjuang, karena kerja keras pada akhirnya akan membuahkan hasil,” ujar Milos Raickovic seperti dikutip dari laman resmi klub.
Mengutip Sofascore, statistik Milos Raickovic memang menunjukkan kenaikan pesat. Sejak pekan perdana hingga Maret, nilai rata-rata dia berada di angka 6,7.
Namun memasuki April, nilainya naik menjadi tujuh dan awal Mei ini ratingnya melonjak jadi 9,6. Lonjakan tersebut berkat performa gemilang saat mencetak brace ketika Persebaya melumat PSBS Biak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo akhir pekan lalu.
Dia menegaskan sekali lagi bahwa hal itu bisa terjadi berkat kerja kerasnya.
”Kuncinya ada pada kerja keras di setiap sesi latihan serta keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, kepercayaan diri saya juga terus meningkat. Itu yang membantu penampilan saya di lapangan,” tutur Milos Raickovic.
