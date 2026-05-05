Pengorbanan Milos Raickovic! Kuping Tebal Gelandang Persebaya Surabaya Jawab Kritikan Bonek

Milos Raickovic merayakan gol bersama pemain Persebaya Surabaya usai tampil gemilang lawan PSBS Biak. (Persebaya)
JawaPos.com — Milos Raickovic menjawab kritik dengan performa gemilang saat membawa Persebaya Surabaya menang 4-0 atas PSBS Biak, di tengah tekanan suporter yang sempat meragukannya. Gelandang asal Montenegro itu mencetak dua gol dan tampil dominan di lini tengah, membuktikan kebangkitannya berdampak langsung pada performa tim.
Bagaimana Milos Raickovic Membalikkan Situasi di Tengah Tekanan?
Milos Raickovic mampu bangkit setelah sempat mendapat kritik tajam dari Bonek dan Bonita usai laga pekan ke-27 melawan Persija. Dalam laga kontra PSBS Biak, ia mencetak dua gol yang menjadi kunci kemenangan telak 4-0.
Penampilan itu tak hanya soal gol, tetapi juga kontribusi menyeluruh dengan satu sapuan, dua intersep, dan satu tekel penting.
Statistik tersebut menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga keseimbangan lini tengah Persebaya Surabaya sepanjang 90 menit.
“Kuncinya ada pada kerja keras di setiap sesi latihan serta keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, kepercayaan diri saya juga terus meningkat. Itu yang membantu penampilan saya di lapangan,” kata Milos Raickovic.
Apa yang Berubah dari Permainan Milos dalam Beberapa Laga Terakhir?
Perubahan paling mencolok dari Milos terlihat pada konsistensi dan kepercayaan dirinya yang meningkat dalam beberapa pertandingan terakhir.
Ia tidak hanya fokus pada peran menyerang, tetapi juga aktif membantu pertahanan.
