3 Fakta Bikin Milos Raickovic Terharu! Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares Kian Menggigit

JawaPos.com — Performa solid, clean sheet, dan kemenangan besar 4-0 menjadi kunci kebahagiaan Milos Raickovic usai Persebaya Surabaya menundukkan PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026). Gelandang asal Montenegro itu menegaskan tiga hal tersebut menjadi fondasi penting yang membuat timnya tampil dominan sekaligus menjaga asa di papan atas klasemen.

Mengapa performa solid jadi sorotan utama?

Performa solid menjadi faktor utama kemenangan karena Persebaya Surabaya mampu mengontrol permainan sejak awal hingga akhir laga.

Tim tampil disiplin di semua lini, baik saat menyerang maupun bertahan, sehingga lawan kesulitan mengembangkan permainan.

Sepanjang pertandingan, Persebaya Surabaya mencatatkan 29 tembakan dengan 14 mengarah ke gawang sebagai bukti dominasi.

“Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Sebelum pertandingan, kami sudah tahu bahwa laga tidak akan berjalan mudah. Dan memang terbukti, pertandingan ini cukup sulit bagi kami,” ujar Milos.

Bagaimana clean sheet memperkuat kepercayaan tim?

Clean sheet menjadi bukti lini pertahanan bekerja efektif dan mampu meredam ancaman lawan sepanjang pertandingan. Tidak kebobolan dalam laga penting seperti ini memberi kepercayaan diri tambahan bagi seluruh pemain.