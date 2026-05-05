HomeSepak Bola Indonesia
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 5 Mei 2026 | 15.11 WIB

Eksplorasi Visual ke Imajinasi! Cara Bonek Tunanetra Menyaksikan 4 Gol Persebaya Surabaya ke Gawang PSBS Biak

Tiga Bonek tunanetra menikmati laga Persebaya Surabaya vs PSBS Biak melalui suara dan atmosfer stadion. (Persebaya)

JawaPos.com — Tiga Bonek tunanetra asal Surabaya, Dewa, Brian, dan Ade, merasakan langsung atmosfer laga Persebaya Surabaya vs PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026), dan menyaksikan kemenangan 4-0 lewat suara, getaran, serta kebersamaan yang menggetarkan hati. Pengalaman ini menegaskan sepak bola tak hanya soal visual, tetapi juga rasa dan imajinasi yang melampaui keterbatasan.

Bagaimana Bonek Tunanetra Menikmati Pertandingan di Stadion?

Dewa, Brian, dan Ade menikmati pertandingan dengan mengandalkan suara komentator sebagai panduan utama jalannya laga.

Mereka menyusun gambaran permainan di kepala berdasarkan narasi, tempo suara, dan reaksi penonton di sekitar.

“Kami menikmati pertandingan dari suara komentator. Dari situ kami bisa memahami jalannya permainan dan membayangkan apa yang terjadi di lapangan,” ujar Dewa dengan penuh antusias.

Ia menyebut, pengalaman ini menjadi cara unik untuk “melihat” sepak bola tanpa harus menggunakan penglihatan.

Kombinasi suara sorak, teriakan suporter, hingga dentuman drum tribun menjadi elemen penting dalam membangun suasana pertandingan di benak mereka.

Setiap perubahan volume dan ritme menjadi penanda momen krusial seperti serangan, peluang, hingga gol.

Mengapa Imajinasi Jadi Kunci Menonton Sepak Bola?

