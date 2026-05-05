Andika Rachmansyah
Selasa, 5 Mei 2026 | 21.41 WIB

Mauricio Souza Siapkan Strategi Khusus Jelang Persija Jakarta Vs Persib Bandung! Pangeran Biru Siap Pulang dengan Tangan Hampa?

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza siapkan strategi khusus hadapi Persib Bandung pekan depan. (Dok. Persija)

JawaPos.com–Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza antusias menatap laga kontra Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Ahli taktik asal Brasil itu bakal menyusun strategi terbaiknya untuk meredam Pangeran Biru, julukan Persib Bandung.

Duel klasik antara Persija Jakarta vs Persib Bandung dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Minggu (10/5). Namun, kandang Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, untuk menjamu rivalnya itu masih menjadi misteri. Apakah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) atau Jakarta International Stadium (JIS).

Persija Jakarta datang dengan modal bagus. Skuad Macan Kemayoran meraih kemenangan tandang melawan Persijap Jepara dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (4/5). Tambahan tiga poin ini jelas menjadi tambahan motivasi bagi para pemain dalam menatap duel klasik.

Menatap laga kontra Pangeran Biru, Souza menyadari hal tersebut tidak akan mudah. Pelatih berusia 52 tahun itu menyebut pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung sebagai salah satu laga derbi terbesar di Indonesia.

”Untuk laga berikutnya, kami tahu itu akan menjadi pertandingan yang berbeda. Mungkin salah satu derby terbesar di Indonesia,” kata Souza dalam konferensi pers usai laga melawan Jepara, dipetik Selasa (5/5).

Souza mengatakan seperti itu karena kedua kesebelasan sama kuat dengan dihuni pemain-pemain bintang berkualitas. Namun, dia menegaskan sama sekali tak gentar menghadapi duel tersebut.

”Kedua tim sama-sama kuat. Kami siap menghadapi siapa pun. Kami sekarang memiliki beberapa hari untuk memulihkan kondisi pemain,” tegas Souza.

Dengan waktu persiapan yang ada, Souza bakal memaksimalkan sebaik mungkin dan meracik taktik terbaiknya agar Persib Bandung pulang dengan tangan hampa. Eks pelatih Madura United itu yakin Persija Jakarta akan memberikan permainan terbaiknya di laga krusial tersebut.

”Kami akan menyiapkan strategi yang baik untuk pertandingan lawan Persib Bandung. Saya yakin itu akan menjadi pertandingan yang luar biasa,” ungkap Souza.

