Gacornya Warisan Eduardo Perez! Milos Raickovic dan Francisco Rivera Meledak di Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

JawaPos.com — Milos Raickovic dan Francisco Rivera menjadi motor kemenangan Persebaya Surabaya saat menghajar PSBS Biak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026), sekaligus menegaskan status mereka sebagai “warisan gacor” era Eduardo Perez yang kini bersinar di bawah Bernardo Tavares dengan kontribusi empat gol dan dominasi permainan.

Bagaimana Milos Raickovic Menjawab Kritik dengan Performa Nyata?

Milos Raickovic langsung menjawab keraguan publik lewat dua gol krusial ke gawang PSBS Biak dalam kemenangan 4-0.

Gelandang berusia 32 tahun itu tampil dominan di lini tengah dengan kontribusi menyerang dan bertahan yang seimbang.

Ia mencatatkan satu sapuan, dua intersep, dan satu tekel penting yang menjaga stabilitas permainan tim. Penampilan ini menjadi respons atas kritik yang sempat mengarah kepadanya usai laga pekan ke-27 melawan Persija.

“Kuncinya ada pada kerja keras di setiap sesi latihan serta keyakinan pada kemampuan diri sendiri,” ujar Milos.

Ia menegaskan kepercayaan dirinya meningkat dari laga ke laga dan berdampak langsung pada performa di lapangan.

Dalam 30 pertandingan musim ini, Milos membukukan tiga gol dan satu assist. Meski tidak mencolok secara statistik, perannya terbukti vital dalam menjaga keseimbangan tim.