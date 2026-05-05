6 Rumor Panas Mengarah ke Persebaya Surabaya! Transfer Gratisan hingga Kejutan Abroad Bikin Heboh

JawaPos.com — Rumor panas bursa transfer Persebaya Surabaya dikabarkan kepincut enam pemain untuk musim 2026/2027 dengan peluang besar didapatkan secara gratis, termasuk nama abroad berdarah Surabaya yang jadi kejutan. Aktivitas ini menunjukkan keseriusan manajemen dan pelatih Bernardo Tavares dalam membangun skuad kompetitif demi meningkatkan performa tim di kompetisi musim depan.

Siapa Saja 6 Pemain yang Masuk Radar Persebaya Surabaya?

Enam pemain yang masuk radar Persebaya Surabaya terdiri dari Aloisio Neto, Victor Luiz, Yuran Fernandes, Ramadhan Sananta, Victor Dethan, dan Sandy Walsh.

Lima nama pertama memiliki keterkaitan langsung dengan Bernardo Tavares saat masih melatih PSM Makassar.

Kehadiran mereka bukan tanpa alasan karena faktor kedekatan taktik dan historis dinilai bisa mempercepat adaptasi tim.

Selain itu, mayoritas kontrak pemain tersebut akan habis pada pertengahan 2026 sehingga membuka peluang transfer tanpa biaya.

Mengapa Pemain Eks PSM Makassar Jadi Prioritas?

Persebaya Surabaya tampak memprioritaskan pemain yang pernah bekerja sama dengan Bernardo Tavares karena faktor chemistry.