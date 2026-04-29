Madura United Bungkam Semen Padang! 3 Fakta Menarik Bikin Sape Kerrab Keluar dari Zona Degradasi Super League

Madura United menang lawan Semen Padang. (Dok. Madura United)
JawaPos.com - Madura United berhasil mengalahkan Semen Padang di Super League pekan ke-30. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Stadion H. Agus Salim, Rabu (29/4).
Datang sebagai tim tamu, Madura United berhasil unggul duluan di babak pertama. Junior Brandao mencetak gol pada menit ke-15 setelah berhasil memanfaatkan serangan balik.
Semen Padang sebenarnya punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak oleh Guillermo pada menit ke-30. Namun, gol tersebut harus dianulir karena terjadi pelanggaran.
Ada tiga fakta menarik dari kemenangan Madura United kontra Semen Padang. Apa saja fakta menarik tersebut?
1. Junior Brandao selalu cetak gol
Pemain asal Brasil tersebut terus menunjukkan ketajamannya bersama Madura United. Melansir Transfermarkt, Junior Brandao sudah mencetak dua gol berturut-turut setelah sebelumnya dilakukan di laga menghadapi Dewa United.
Hingga pekan ke-30, Junior sudah mengoleksi banyak gol sejak didatangkan dari Malut United. Dia sudah mencetak empat gol bersama Madura United.
2. Madura United sudah menang dua pertandingan tandang
Madura United tampil perkasa dalam dua pertandingan tandang. Tim asuhan Rakhmat Basuki sempat memenangkan laga tandang melawan Persebaya Surabaya dan kini mencuri kemenangan menghadapi Semen Padang.
