Demi Bertahan di Super League, Aloisio Soares Harap PSM Makassar Menangkan 3 Laga Sisa

Bek PSM Makassar Aloisio Soares. (Dok. PSM Makassar)
JawaPos.com–PSM Makassar sukses mengalahkan Bhayangkara FC di Super League pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion B.J. Habibie, Senin (4/5).
Kedua tim saling berbalas gol menjelang berakhirnya babak pertama. PSM Makassar unggul pada menit ke-45+1 melalui gol dari Dusan Lagator. Kemudian gol tersebut disamakan Bhayangkara FC lewat gol dari Henri Doumbia di menit ke-45+4.
Kemenangan PSM Makassar ditentukan gol Luka Cumic pada menit ke-72. Gol tersebut merupakan hasil dari assist Savio Roberto.
Aloisio Soares menyambut dengan gembira kemenangan yang diraih PSM Makassar. Dia juga mempersembahkan kemenangan ini untuk para suporter.
”Kemenangan yang luar biasa bagi kami. Saya secara pribadi mengucap syukur atas kemenangan yang kami dapat hari ini. Ini untuk para suporter kami dan terlebih juga untuk kami sendiri yang berada di skuad yang berjuang setiap harinya di latihan sampai ke pertandingan sekarang,” kata Aloisio Soares yang dikutip dari kanal Instagram resmi PSM, Selasa (5/5).
Kemenangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi PSM Makassar untuk saat ini untuk menjauh dari zona degradasi. Aloisio Soares ingin timnya meraih kemenangan di tiga laga sisa.
”Kami layak mendapatkan kemenangan atas kerja keras kami untuk tidak turun ke Liga 2. Dan saya kira ini kemenangan yang sangat penting untuk tetap bertahan di Liga 1. Masih ada tiga laga tersisa, tiga laga untuk kita menangkan,” papar pemain asal Brasil tersebut.
Kemenangan melawan Bhayangkara FC membuat PSM bisa unggul dengan selisih tujuh poin dari Persis Solo yang berada di zona degradasi. PSM bakal menghadapi tiga laga sisa di Super League melawan Arema FC, Persib Bandung, dan Madura United.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!