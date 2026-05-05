Demi Bertahan di Super League, Aloisio Soares Harap PSM Makassar Menangkan 3 Laga Sisa

JawaPos.com–PSM Makassar sukses mengalahkan Bhayangkara FC di Super League pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion B.J. Habibie, Senin (4/5).

Kedua tim saling berbalas gol menjelang berakhirnya babak pertama. PSM Makassar unggul pada menit ke-45+1 melalui gol dari Dusan Lagator. Kemudian gol tersebut disamakan Bhayangkara FC lewat gol dari Henri Doumbia di menit ke-45+4.

Kemenangan PSM Makassar ditentukan gol Luka Cumic pada menit ke-72. Gol tersebut merupakan hasil dari assist Savio Roberto.

Aloisio Soares menyambut dengan gembira kemenangan yang diraih PSM Makassar. Dia juga mempersembahkan kemenangan ini untuk para suporter.

”Kemenangan yang luar biasa bagi kami. Saya secara pribadi mengucap syukur atas kemenangan yang kami dapat hari ini. Ini untuk para suporter kami dan terlebih juga untuk kami sendiri yang berada di skuad yang berjuang setiap harinya di latihan sampai ke pertandingan sekarang,” kata Aloisio Soares yang dikutip dari kanal Instagram resmi PSM, Selasa (5/5).

Kemenangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi PSM Makassar untuk saat ini untuk menjauh dari zona degradasi. Aloisio Soares ingin timnya meraih kemenangan di tiga laga sisa.

”Kami layak mendapatkan kemenangan atas kerja keras kami untuk tidak turun ke Liga 2. Dan saya kira ini kemenangan yang sangat penting untuk tetap bertahan di Liga 1. Masih ada tiga laga tersisa, tiga laga untuk kita menangkan,” papar pemain asal Brasil tersebut.